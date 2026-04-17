SGP 'zeer teleurgesteld' over conclusie rapport nieuwe coalitie





Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2026 reageerde de SGP teleurgesteld op het rapport van informateur Geerten Boogaard over de nieuwe coalitie. Lijsttrekker John de Geus zei: “We zijn erg teleurgesteld over de conclusie en over hoe de gang van zaken. Onze partij lijkt al op voorhand te zijn uitgesloten, zonder dat we hier inhoudelijk veel over teruglezen.”

De SGP zei tijdens de vergadering dat het de tweede partij van de gemeente is. “We hebben een forse stemmenwinst weten te realiseren. Met belangstelling, maar ook met enige verbazing hebben we het verslag gelezen. Na ons gesprek van 26 maart was er richting onze partij volledige radiostilte. Ergens op de eerste bladzijde komen we dan tegen dat TOG niet met SGP om de tafel wil zitten, omdat men belemmeringen ziet en de uitslag van de verkiezingen daarmee minder tot zijn recht zou komen.” De SGP vraagt zich af waarom deze beslissing zo snel is genomen.

Lijstverbinding

Ook wilde de SGP weten wat het CDA hiervan vindt. Eerst was daar de wens om samen met TOG en de SGP een brede coalitie te vormen, maar volgens John de Geus werd dat idee snel losgelaten. Tim Jochems van het CDA zei: “we ons kapot hadden gestreden om de SGP erbij te hebben, we beter een lijstverbinding hadden kunnen aangaan. Maar we zitten er namens het CDA en hebben het advies van Geerten opgevolgd.”

Geerten Boogaard zei dat hij verschillende mogelijkheden heeft bekeken. “Uiteindelijk zoek je naar de constructie die de meeste politieke wil onderling heeft om eruit te komen. We lopen één spoor af: het spoor dat het meest voor de hand ligt. En als dat vastloopt dan valt het een stapje terug en nemen we de andere afslag daarin.” Hij zei ook dat een grote coalitie met TOG, CDA en SGP zou betekenen dat de huidige, zittende partijen samen groter zijn dan de nieuwe partij die gewonnen heeft.

Stomme conclusie

De SGP vond ook dat het rapport suggereerde dat de bestuurscultuur een probleem is. Volgens Boogaard was dat niet bedoeld om de SGP de schuld te geven. “Denken dat zonder de SGP vanzelf alles beter gaat, is een stomme conclusie.” Hij ziet bepaalde punten steeds terugkomen in onderlinge verhoudingen tussen partijen op Goeree-Overflakkee. Irritaties worden soms niet uitgesproken of opgelost. Volgens hem moet daar beter over gepraat worden, maar dit had ook samen met de SGP gekund. Dat de SGP niet meedoet, komt volgens hem doordat andere partijen dat liever zo wilden.

Toch houdt de SGP een slecht gevoel over aan de situatie en heeft de partij nog veel vragen. Tijdens de vergadering gingen John de Geus en andere partijleiders, onder wie vertegenwoordigers van TOG en het CDA, met elkaar in discussie. De burgemeester maakt hier een einde aan door te zeggen dat de partijen het op dit punt niet eens worden.

De volgende fase van de formatie gaat over de inhoud. Deze fase staat onder leiding van formateur Robert Tieleman.

📧 Mail naar

📞 Bel naar

We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel