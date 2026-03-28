Hotels voor wilde bijen opgehangen op Goeree-Overflakkee





Op donderdag 26 maart 2026 zijn op diverse locaties op Goeree-Overflakkee Streetlight Bee&Bees opgehangen. Deze bijenhotels moeten wilde bijen een veilige nestplek bieden en bijdragen aan het herstel van de populatie.

In Melissant zijn er twee bevestigd aan lantaarnpalen. Ook in Herkingen, Achthuizen en Stad aan 't Haringvliet zijn ze opgehangen. Wethouder Henk van Putten ziet het belang in van dit initiatief. "Het is niet best gesteld met de biodiversiteit. We hebben voor het bestuiven van wilde planten, maar ook voor de voedselvoorziening bestuivers nodig. Deze bestuivers zijn ernstig in aantal afgenomen, zelfs met meer dan 55%." Hij vindt dan ook dat de gemeente niet anders kan dan proberen iets bij te dragen aan het herstel ervan. Door contact met Bee Grateful is vervolgens het bijenhotelproject opgestart om ervoor te zorgen dat bedreigde bijensoorten kans maken op herstel.

Of het gaat lukken, is nog de vraag. Wel is er veel onderzoek gedaan door de Wageningen Universiteit en weet men dat het effect kan hebben. "De omgeving is ook belangrijk. Zijn er plekken waar de bijen voedsel kunnen halen en hun larven kunnen voeden?", aldus de wethouder.

Great Buzzer

Om het succes te kunnen bepalen, gaan vrijwilligers aan de slag om de hotels te monitoren. Inwoner Marja uit Melissant is een van deze Great Buzzers. "We hebben een toolkit gekregen. Daarin staat hoeveel soorten bijen er zijn en waaraan je ze kan herkennen", vertelt ze bij haar moestuin. "Je krijgt een app op je telefoon en je gaat kijken hoeveel voedselbronnen er in de buurt zijn."

Door het twee keer per jaar monitoren van het bijenhotel hoopt ze naast iets bij te dragen ook veel te gaan leren over bijen. "Half april beginnen we ermee als het beter weer wordt. Er zijn goede temperaturen nodig met een zonnetje, dan komen de meeste bijen tevoorschijn."

Tip de redactie



💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel