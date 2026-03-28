Koninklijke onderscheiding voor Aat Breeman-Melaard uit Den Bommel





Op vrijdag 27 maart 2026 heeft mevrouw Aat Breeman-Melaard uit Den Bommel een Koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte deze namens Zijne Majesteit de Koning uit. Mevrouw Breeman-Melaard werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ze zet zich al tientallen jaren in voor de gemeenschap. Samen met haar man Leen werkte zij 35 jaar als kostersechtpaar voor de Hervormde Kerk van Den Bommel. Toen haar man door een ernstig ongeval dit werk niet meer kon uitvoeren, nam zij de volledige kosterstaak over. Ook na zijn overlijden bleef zij actief, onder andere door te helpen bij bijzondere diensten en het schoonmaken van het kerkgebouw.

Daarnaast beheerde zij het gebouw “Bij de Bron”, hielp actief in de Creaclub en maakt ze elk jaar soep voor de jaarlijkse braderie in Den Bommel. Bovendien organiseerde ze de gezamenlijke kerstvieringen van de Gereformeerde en Hervormde kerk en bezorgde het kerkblad “De Zaaier” bij abonnees.

Sinds 2017 is zij ook actief als vrijwilliger bij Nieuw Rijsenburgh, waar ze het winkeltje bemant, helpt bij bloemschikken, de bingo en diverse andere activiteiten. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman sprak haar waardering uit: “Mevrouw Breeman, u maakt het verschil, vanuit een warm hart en met stille kracht.” Ze feliciteerde haar namens het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee.

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

