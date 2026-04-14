Huisarts kan direct doorverwijzen voor gynaecologische echo





Huisartsen kunnen patiënten met gynaecologische klachten vanaf 13 april 2026 rechtstreeks doorverwijzen voor een gynaecologische echo in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, zodat onderzoek sneller kan plaatsvinden en minder patiënten eerst naar de specialist hoeven, wat moet zorgen voor snellere duidelijkheid en minder onnodige verwijzingen.

De mogelijkheid is bedoeld voor verschillende klachten, zoals bloedverlies na de overgang, pijn in de onderbuik, controle van een spiraaltje, een vroege zwangerschap of een vermoeden van een cyste of andere afwijking aan de eierstokken.

De echo’s worden uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers. Volgens echoscopist Danielle Wijsman zorgt deze werkwijze ervoor dat patiënten sneller weten waar ze aan toe zijn. Zij geeft aan dat er korte wachttijden zijn en dat er tijd wordt genomen voor het onderzoek. Ook kan er snel overleg plaatsvinden met een gynaecoloog als dat nodig is.

Na het onderzoek krijgt de huisarts de uitslag en bespreekt die met de patiënt. In veel gevallen is een bezoek aan de gynaecoloog niet nodig. Als aanvullend onderzoek wel nodig is, kan dat snel worden ingepland in het ziekenhuis.

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel