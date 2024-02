Hulp bij energie besparen met ‘Verduurzamen op maat'

Energie besparen door te verduurzamen moet voor iedereen mogelijk zijn. Dat vinden de gemeente Goeree-Overflakkee, het energieloket Deltawind, het Nationaal Warmtefonds, Provincie Zuid-Holland, Univé en Vereniging Eigen Huis. Daarom werken zij samen in het programma 'Verduurzamen op maat'. Het programma startte als pilot in 2023 en wordt nu uitgebreid met twintig woningen.

Het doel van het programma is om zorgen weg te nemen bij woningeigenaren. Men wil duidelijkheid bieden over vragen als: hoe kan de energierekening verlaagd worden door te verduurzamen? Hoe kunnen de kosten worden betaald? En wat levert het op? Vaak is er meer mogelijk dan gedacht.

Geld

"We horen vaak van woningeigenaren dat zij het geld niet hebben om de woning te verduurzamen", vertelt wethouder Duurzaamheid Jaap Willem Eijkenduijn. "Maar vaak is er meer mogelijk dan gedacht. Deze groep inwoners willen we graag verder helpen met deze nieuwe persoonlijke aanpak. We kijken wat er in huis verbeterd kan worden, waardoor de energierekening omlaag kan. Maar we helpen ook met hoe ze dit kunnen betalen en de offerteaanvraag. We ontzorgen hiermee onze inwoners, en verlagen tegelijk de vraag naar energie op ons eiland. Dit helpt, want energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken."

De pilot startte in 2023 bij drie woningen met energielabels D, E, F en G. De samenwerkingspartners onderzochten waar de bewoners behoefte aan hebben en of deze aanpak daarbij aansluit. Tot zover zijn de resultaten positief. Daarom wordt het programma nu verder uitgebreid met twintig extra plekken. Woningeigenaren die graag willen verduurzamen, denken dit niet te kunnen betalen en een laag energielabel hebben kunnen meer informatie vinden op www.klimaatkrachtiggo.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel