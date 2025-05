Huurbevriezing nadelig voor huurders en woningzoekenden op Goeree-Overflakkee

De huurbevriezing die het kabinet voorstelt voor 2025 en 2026 lijkt zo mooi, maar woningcorporatie Oost West Wonen benadrukt dat de gevolgen vooral nadelig zijn. Juist voor woningzoekenden en huurders op Goeree-Overflakkee blijkt de maatregel geen positief vooruitzicht.

Het kabinet maakte onlangs bekend dat ze de sociale huur voor twee jaar willen bevriezen. De bevriezing houdt in dat huurders in 2025 en 2026 geen huurverhoging krijgen. Voor Oost West Wonen betekent de huurbevriezing een verlies aan investeringsruimte van ruim 75 miljoen euro over 10 jaar. Deze investeringen zijn hard nodig om betaalbaar wonen op Goeree-Overflakkee mogelijk te maken.

Huurbevriezing bedreigt nieuwbouw en verduurzaming

"Als de huurbevriezing wordt doorgezet zou het zomaar kunnen dat we zo’n 1.600 woningen niet kunnen verduurzamen of 250 woningen niet kunnen bouwen," vertelt Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder bij Oost West Wonen. "Dit komt neer op een derde minder woningbouw of verduurzaming dan nodig."

Woningzoekenden en huurders zijn de dupe

De gevolgen van de huurbevriezing op langere termijn komen op het bordje van de huurders en woningzoekenden op Goeree-Overflakkee terecht. Concreet betekent dit:

Een huurder die vanwege verduurzamingsmaatregelen goedkoper uit zou zijn, blijft zitten met de hoge energierekening.

Woningzoekenden moeten nog langer thuis blijven wonen, omdat nieuwbouwplannen toch niet doorgaan en wachttijden oplopen.

Huurders merken weinig van het bedrag dat ze minder betalen, omdat de huurtoeslag ook mee daalt.

Gedwongen keuzes

Ook de gemeente reageert op de plannen: "Het plan van het kabinet om de huren te bevriezen, klinkt sympathiek, maar heeft langdurige nadelige gevolgen voor de woningbouwopgave. Terwijl we voor onze inwoners juist vooruit willen met de bouw van betaalbare huurwoningen en de verduurzaming van woningen. Ook voor de gemeente is het belangrijk dat de huurbevriezing van tafel gaat," benadrukt Daan Markwat, wethouder bij Gemeente Goeree-Overflakkee.

Oost West Wonen wil zich graag houden aan de afspraken die zowel landelijk als lokaal zijn gemaakt. De woningcrisis, klimaatadaptatie, toekomstbestendig wonen; het zijn allemaal opgaven waar de woningcorporatie niet voor weg wil lopen. Door deze maatregel dreigt Oost West Wonen echter keuzes te moeten maken die nadelig uitpakken voor haar woningzoekenden en huurders.

Oog voor bredere gevolgen

Oost West Wonen deelt dit bericht om huurders, woningzoekenden en lokale bestuurders bewust te maken van de bredere gevolgen van de huurbevriezing als deze doorgaat. Het is juist nodig om te blijven investeren in betaalbare en duurzame huisvesting en te kiezen voor een aanpak waar huurders en woningzoekenden nu én in de toekomst écht profijt van hebben.

