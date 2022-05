Illegaal feest op eiland in natuurgebied de Grevelingen gestopt

Meerdere bekeuringen uitgeschreven en ruim vijftig mensen weggestuurd.

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 mei 2022 is door Staatsbosbeheer in samenwerking met politie en Natuurmonumenten een illegaal feest op een natuureiland in de Grevelingen gestopt. Meer dan vijftig jongeren zijn huiswaarts gestuurd en er is verbaliserend opgetreden richting de organisatoren en schippers.

Handhavers stuitten na zonsondergang, naar aanleiding van een melding, op een groep feestende jongeren op het eiland Ossehoek. De jongeren waren met bootjes naar het eiland gebracht. Op het eiland werden o.a. tenten, lachgas en afval aangetroffen. Daarnaast werd muziek gedraaid, iets wat middels de provinciale omgevingsverordening in de zogenaamde stiltegebieden, niet is toegestaan en schadelijk is voor beschermde (doel)soorten binnen het Natura 2000 gebied.

De organisatoren is proces-verbaal aangezegd voor onder andere het organiseren van een feest en een overtreding in het kader van de wet Natuurbescherming. De politie en de boa’s hebben de groep aangesproken en naar Port Zélande gebracht waar ze zich allemaal moesten identificeren. Door de inzet van verschillende handhavende organisaties kon de rust in het Grevelingenmeer weer snel worden hersteld.