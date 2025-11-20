In gesprek met Bertrand van den Boogert

Rond Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat vertelt Bertrand van den Boogert onder meer over zijn passie voor het Streekmuseum, zijn werkzaamheden bij de gemeente als beleidsadviseur erfgoed, en spreekt hij openhartig over zijn homoseksuele geaardheid en de acceptatie binnen de eilandgemeenschap.

“Ik ben gelovig, en ik ben op een gegeven moment naar een klooster gegaan. Daar heb ik alle bijbelteksten over homoseksualiteit gelezen en kon het toen voor mezelf een plekje geven. Ik moest toen alleen nog uit de kast komen,” vertelt Bertrand.

De wandeling vond plaats rond het gedeeltelijk gerenoveerde Fort Prins Frederik, waar Van den Boogert bijzondere affiniteit mee heeft, omdat zijn opa daar tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangenisbewaarder is geweest voor NSB’ers. Ook vanuit zijn functie bij de gemeente heeft hij te maken met de ontwikkeling van het rijksmonument.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel