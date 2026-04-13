Indiëmonument verplaatst naar begraafplaats Sommelsdijk





Het Indiëmonument uit Middelharnis is begin april 2026 verplaatst naar de begraafplaats in Sommelsdijk. Het monument staat nu op een goed toegankelijke en waardige plek, naast een bestaand oorlogsmonument in de vorm van een vleugel.

Een van de initiatiefnemers heeft in 2025 een verzoek ingediend bij de gemeente voor de verplaatsing, omdat de toenmalige locatie niet goed bereikbaar was. Na overleg met de dorpsraad, de initiatiefnemers en een nabestaande van één van de omgekomen militairen besloot de gemeente het verzoek in te willigen. De afgelopen weken is het monument zorgvuldig verwijderd en bij de entree van de begraafplaats in Sommelsdijk geplaatst.

Het Indiëmonument werd 25 jaar geleden geplaatst achter het oude raadhuis in Middelharnis. Het herinnert aan vijf militairen uit de gemeente die zijn overleden tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië. Het monument bestaat uit een drieluik van metselwerk met twee bronzen plaquettes waarop de namen van deze militairen staan.

De gemeente hoopt dat het monument op deze plek door meer inwoners wordt bezocht en dat het bijdraagt aan blijvende aandacht voor deze geschiedenis.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel