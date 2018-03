Inwoners Ouddorp winnen samen 100.000 euro bij Postcode Loterij

Een grote verrassing voor dertien deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen op postcode 3253 XG (Hazersweg) in Ouddorp. Op die postcode is de Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen in de februaritrekking van de Postcode Loterij, zo werd zaterdag 24 maart 2018 bekendgemaakt. De winnaars verdelen deze prijs met elkaar.

18.180 euro (1 winnaar)

13.635 euro (1 winnaar)

9.090 euro (4 winnaars)

4.545 euro (7 winnaars)

Zaterdag zijn de volgende bedragen gewonnen:

Een winnaar, die liever anoniem blijft, wint 9.090 euro: "We ontvingen een brief van de Postcode Loterij waarin stond dat we hebben gewonnen. Ik moet eerlijk zeggen dat we eerst dachten dat het om een grap ging, maar het bleek echt waar. Geweldig! We zetten het bedrag op onze spaarrekening voor een broeikas in de tuin. Die gaat er komen als ik meer tijd overhoud in mijn dagelijkse leven. Hij moet natuurlijk wel onderhouden worden. Een leuk vooruitzicht!" De bedragen lopen uiteen omdat de verdeling van het geldbedrag afhankelijk is van het aantal meespelende loten.

Buurt-Ton

De Buurt-Ton is naast de PostcodeStraatprijs een vaste prijs van de Postcode Loterij die wekelijks bekend wordt gemaakt. De prijs van 100.000 euro wordt verdeeld over het aantal deelnemers in de winnende postcode. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal meespelende loten.