Inwoners Oude-Tonge winnen 1 miljoen euro bij Postcode Loterij

26 bewoners van de Saturnuslaan in Oude-Tonge kunnen op nieuwsjaarsdag 2018 nog een keer het glas heffen. De Postcode Loterij maakte bekend dat op hun postcode 3255 TR de SuperPostcodeprijs van 1 miljoen euro is gevallen. De winnaars verdelen dit bedrag met elkaar. Ieder meespelend lot is ruim 26.000 euro waard. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verraste de winnaars op nieuwjaarsdag met het mooie nieuws.

78.947 euro (3 winnaars)

52.631 euro (7 winnaars)

26.315 euro (16 winnaars)

De volgende bedragen zijn gewonnen:

Een deelneemster die meespeelt met de winnende postcode staat te trillen op haar benen, voordat ze de envelop open mag maken. “We hebben zoveel wensen! Lekker met elkaar op vakantie, dat is er één. Ik sta hier met mijn twee kinderen en die willen dolgraag naar Egypte.” Als ze ziet dat ze een bedrag van 52.631 euro heeft gewonnen, is ze ontzettend blij. “Wat heerlijk! Nou, ze mogen naar Egypte hoor”, zegt ze tegen Gaston terwijl haar twee zoons hem een high five geven.