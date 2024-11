Inzet voor feestelijke en veilige sinterklaasintocht

Zaterdag 16 november 2024 komt Sinterklaas in Nederland en ook op Goeree-Overflakkee aan. In Middelharnis vindt tijdens de intocht een demonstratie plaats van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Gemeente Goeree-Overflakkee zet, samen met het organiserende comité, politie en andere hulpdiensten, alles op alles voor een goed verloop van het kinderfeest. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Ik doe een beroep op iedereen: neem je verantwoordelijkheid. Met elkaar zorgen we voor een feestelijke en veilige intocht.”

Om de intocht én de demonstratie naast elkaar te kunnen laten plaatsvinden zijn in samenspraak met politie (veiligheids)maatregelen getroffen. Ook met KOZP en de organisatie achter de intocht Hart van Goeree-Overflakkee zijn extra afspraken gemaakt. “Met de maatregelen is er volop ruimte voor het feestelijk binnenhalen van de sint. En we geven de demonstranten de ruimte om vreedzaam hun mening te geven”, aldus de burgemeester. “De intocht is voor iedereen, met ook ruimte voor diverse meningen.”

De burgemeester spreekt haar waardering uit richting Hart van Goeree-Overflakkee en betrokken ondernemers. Er is veel tijd en energie gestoken in het organiseren van een mooie muzikale intocht. “We gunnen hen, maar bovenal ook alle kinderen, ouders en andere inwoners van Goeree-Overflakkee een gezellig sinterklaasfeest. Dat moet het gewoon zijn.”

Er zijn signalen dat ook tegenstanders van KOZP aanwezig willen zijn om de demonstratie te verstoren. “Ik roep iedereen op om dat vooral niet te doen! Dit kinderfeest is absoluut niet de plek voor spanningen, ongeregeldheden of geweld.”

Grondrecht

De gemeente kreeg vorig weekend de melding binnen van KOZP voor een demonstratie bij een intocht op Goeree-Overflakkee. Het recht op demonstratie is een grondrecht. De gemeente moet zich inzetten om demonstraties door te laten gaan en te faciliteren. Daarnaast moet de demonstratie plaatsvinden binnen zicht- en gehoorafstand van waartegen gedemonstreerd wordt.

Vele betrokkenen hebben in de afgelopen dagen hard gewerkt om met elkaar een mooi kinderfeest te realiseren. “De genomen maatregelen en de inzet van vele mensen geven mij vertrouwen. Maar natuurlijk blijft deze intocht spannend”, aldus burgemeester Grootenboer. “Er zijn veel mensen op de been en niet alles is te regelen of te voorkomen. Veiligheid doen we samen.”

In het nieuwe jaar gaat de gemeente in gesprek met de organiserende comités om samen terug te kijken naar de vieringen van dit jaar en om vooruit te kijken naar de toekomst.



Door Internetredactie Omroep Archipel