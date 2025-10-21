Jaap Peeman over zijn passie: "Fotografie is schrijven met licht"

In het radioprogramma Op de Hoagte was Jaap Peeman uit Middelharnis, voormalig bouwkundig tekenaar, schilder en gepassioneerd fotograaf, te gast. Peeman vertelt over zijn liefde voor fotografie, zijn voorkeur voor mensen boven landschappen, en het licht op Goeree-Overflakkee dat hem blijft inspireren.

Beluister hier de audio.

“Zo groot wat ik op de foto wil, zo maak ik hem ook,” zegt Peeman nuchter. “Je probeert gewoon het beeld te vangen op het negatief. Je gaat niet knippen, je gaat niet uitvergroten. Of je moet iets heel bijzonders zien.” Hij fotografeerde jarenlang analoog met film van 24 bij 36 mm, maar stapte later over op digitaal. “Ik heb nu een Nikon. De sensor die erin staat is heel groot, dus je kan hele grote foto’s maken. Fotografie, schrijven met licht – dat is wat je doet.”

Het licht speelt volgens Peeman een hoofdrol in zijn werk. “Het licht hier op het eiland is eigenlijk prachtig. Het verandert voortdurend.” Waar hij vroeger vooral landschappen vastlegde, ligt zijn hart nu bij mensen. “Ik ben meer een mensenfotograaf geworden,” zegt hij. “Storytelling doe ik al tien jaar, sinds 2015.”

Een van zijn bekendste series is Boer Wouters, waarvoor hij een bijzondere band opbouwde met zijn hoofdpersoon. “Dat was prachtig,” vertelt hij. “Als je ernaartoe ging en al die verhalen die je dan hoort – hij liet van alles zien. Zijn rapport van vroeger, zijn trouwfoto, bonnetjes uit de oorlog. Dat is gewoon de lopende geschiedenis.”

Naast Boer Wouters maakte Peeman in 2014 een indrukwekkende fotoserie van het oude rusthuis De Goede Reede in Sommelsdijk, vlak voordat het gesloopt werd. “Ik dacht bij mezelf: Jaap, zou je er geen mooie serie van kunnen maken? Ik kreeg toestemming om daar, als ik zin had of tijd, naar binnen te gaan. Ik kon overal komen. Prachtig was dat.”

Met een glimlach denkt hij terug aan de bewoners. “Die mensen vonden het ook prachtig. Iemand die daar foto’s liep te maken. Ze vroegen: van wie ben je, wat doe je hier? Het was leuk, die contacten.”

Zijn toewijding bleef niet onopgemerkt. Voor zijn serie Boer Wouters behaalde hij de prestigieuze BMK-titel van de Fotobond: Bonds Meester Klasse. “Dat zijn niet heel veel mensen die zo’n titel mogen dragen,” zegt Peeman bescheiden. “In de fotoclub De Rarekiek hebben we er vier die dat gehaald hebben.” Daarnaast sleepte hij ook diverse internationale onderscheidingen in de wacht, titels die wereldwijd worden erkend.

“Het is puur passie,” besluit hij. “Je probeert een verhaal te vertellen met licht, met emotie. En als iemand bij een foto stil blijft staan, dan is het geslaagd.”

