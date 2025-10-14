 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Jaarlijkse Veteranendag brengt oud-gedienden samen

Foto

Op zaterdag 11 oktober 2025 kwamen ongeveer vijftig veteranen uit Goeree-Overflakkee bijeen in het gemeentehuis van Middelharnis. Zij namen deel aan de jaarlijkse veteranenmiddag, die werd georganiseerd door Veteranen Goeree-Overflakkee en de gemeente. De bijeenkomst was bedoeld om lokale veteranen van alle leeftijden te bedanken voor hun inzet tijdens oorlogen en internationale vredesmissies en om hen de kans te geven elkaar te ontmoeten.

De middag bood ruimte voor erkenning en contact tussen veteranen van verschillende generaties. De lokale bijeenkomst is een aanvulling op de landelijke Veteranendag die jaarlijks in juni in Den Haag wordt gehouden. Tijdens die dag spreekt Nederland waardering uit voor alle militaire veteranen die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid, in het verleden en het heden.

Taptoe
De bijeenkomst begon met koffie en iets lekkers, gevolgd door een toespraak van John de Vos namens het bestuur van Veteranen Goeree-Overflakkee. Daarna werd de Taptoe gespeeld door Marieke de Jong-Koppenaal, gevolgd door een minuut stilte. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak de aanwezigen toe en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Ook gastspreker Teun van Kempen hield een toespraak.

Buffet
Na het officiële programma was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De middag werd afgesloten met een gezamenlijk Indisch buffet. Volgens de organisatie biedt de bijeenkomst ruimte voor ontmoeting en wordt deze gewaardeerd door de aanwezige veteranen.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Dinsdag 14 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Ongeval met twee voertuigen op de N215
Foto
Bibliotheek zoekt biebbazen voor nieuw kinderbestuur
Foto
Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik op de A29
Foto
Menselijk bot en andere opvallende vondsten op strand Kwade Hoek
Foto
Politie deelt 21 bekeuringen en 37 waarschuwingen uit
Foto
Brandweer Ooltgensplaat wint eilandelijke wedstrijd
Foto
Eerste landelijke visserijnetwerkdag 'Catch & Connect'
Foto
Nieuwe wandelroute 'Tussen Fort en Kreek' geopend
Foto
Waterschap Hollandse Delta past watersysteem aan voor de toekomst
Foto
Joanna maakt huisportretten: een ode aan het eiland