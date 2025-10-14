Jaarlijkse Veteranendag brengt oud-gedienden samen

Op zaterdag 11 oktober 2025 kwamen ongeveer vijftig veteranen uit Goeree-Overflakkee bijeen in het gemeentehuis van Middelharnis. Zij namen deel aan de jaarlijkse veteranenmiddag, die werd georganiseerd door Veteranen Goeree-Overflakkee en de gemeente. De bijeenkomst was bedoeld om lokale veteranen van alle leeftijden te bedanken voor hun inzet tijdens oorlogen en internationale vredesmissies en om hen de kans te geven elkaar te ontmoeten.

De middag bood ruimte voor erkenning en contact tussen veteranen van verschillende generaties. De lokale bijeenkomst is een aanvulling op de landelijke Veteranendag die jaarlijks in juni in Den Haag wordt gehouden. Tijdens die dag spreekt Nederland waardering uit voor alle militaire veteranen die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid, in het verleden en het heden.

Taptoe

De bijeenkomst begon met koffie en iets lekkers, gevolgd door een toespraak van John de Vos namens het bestuur van Veteranen Goeree-Overflakkee. Daarna werd de Taptoe gespeeld door Marieke de Jong-Koppenaal, gevolgd door een minuut stilte. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak de aanwezigen toe en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Ook gastspreker Teun van Kempen hield een toespraak.

Buffet

Na het officiële programma was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De middag werd afgesloten met een gezamenlijk Indisch buffet. Volgens de organisatie biedt de bijeenkomst ruimte voor ontmoeting en wordt deze gewaardeerd door de aanwezige veteranen.

Door Internetredactie Omroep Archipel