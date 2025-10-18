 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Jeugdbrandweer in actie tijdens hectische 24-uursdienst - deel 1

Foto

Omroep Archipel volgde in de zomer van 2025 de jeugdbrandweer van Den Bommel in een exclusieve tweedelige mini-serie. Tijdens een bijzondere 24-uursdienst krijgen de jonge brandweerlieden te maken met levensbedreigende situaties.


Deel 1 laat zien hoe het team reageert wanneer elke seconde telt: van een ernstig verkeersongeval tot een acute reanimatie. Bij het eerste alarm ging het om een ernstig verkeersongeval. De situatie bleek ernstiger dan gedacht. De slachtoffers waren niet meer aanspreekbaar. Om hen te bevrijden werd gekeken wat de beste aanpak was. Er werd gekozen om de deuren van het voertuig eruit te knippen en daarna de slachtoffers naar buiten te trekken.

De tweede melding betrof een reanimatie. Binnen in een woning troffen de hulpverleners een man van 49 jaar aan. Direct werd de reanimatie gestart. Het gearriveerde ambulancepersoneel ondervond al snel een probleem, de brancard kon niet naar binnen en het slachtoffer moest horizontaal naar beneden. Daarom riep bevelvoerder Yannick van Oorschot een redvoertuig op bij de alarmcentrale.

Bekijk deel 1 van de mini-serie om te zien hoe de jeugdbrandweer in deze situaties handelt, hoe snel zij beslissen en hoe zij samenwerken onder druk.

Zaterdag 18 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

