Jip kweekt de hoogste zonnebloem

Het openbaar onderwijs op Goeree-Overflakkee bloeit – letterlijk. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseerde ook in 2025 haar traditionele groeiwedstrijd. In mei ontvingen 1500 leerlingen van de 12 openbare basisscholen een zakje zonnebloemzaad met één spannende opdracht: kweek de mooiste en hoogste zonnebloem.

Ondanks de droge zomer lieten de leerlingen zich niet ontmoedigen. Overal op het eiland heeft de vereniging zonnebloemen gezien, maar één plant stak er met kop en schouders bovenuit: de zonnebloem van Jip van Keulen uit Ouddorp, die een indrukwekkende 3,70 meter bereikte.

Jip werd feestelijk gehuldigd op zijn school OBS De Westhoek en ontving een fraaie beker. Zijn succes was bovendien een echt buurtproject: buurman Ko Akershoek hielp mee met water geven en samen zorgden ze dat de zonnebloem niets tekort kwam. Voor deze betrokken inzet kreeg ook hij een speciale oorkonde.

De groeiwedstrijd is veel meer dan een wedstrijd alleen. Sinds 1972 organiseert VOO deze vrolijke traditie op het eiland, die kinderen spelenderwijs laat leren over natuur, doorzettingsvermogen en samenwerken. Daarbij laat het ook zien waar het openbaar onderwijs voor staat: verbinding, toegankelijkheid en samen leren – waarden die belangrijk zijn voor jong en oud.

Volgend jaar krijgen alle leerlingen van het openbaar onderwijs opnieuw de kans om mee te doen.

Door Internetredactie Omroep Archipel