Jonge chefs in de dop: basisschoolleerlingen koken in professionele keuken

Het is maandag, laat in de middag, maar in de grote professionele keuken van de RGO Beroepscampus is nog een schoolklas aan het werk. Met jongere leerlingen dan er normaal gesproken les krijgen. Ze zitten allemaal in groep 6, 7 of 8 van OBS De Westhoek in Ouddorp en maken deel uit van de GO Academy.

Door Linda van der Klooster

Voor de derde van in totaal vier kookworkshops zijn ze van Ouddorp naar Middelharnis gekomen. Ze hebben allemaal, ook de ouders en leerkrachten die vandaag de leerlingen begeleiden, een schort voor en een haarnetje op.

“Waar beginnen we mee?” vraagt Teun Koote, docent Horeca, Bakkerij en Recreatie. “Handen wassen”, klinkt het in koor. Met schone handen verzamelen de leerlingen zich rond de docent voor de uitleg van de eerste fase van de missie van vandaag: het maken van een poké bowl met gebraden kip. Het wordt vooral veel snijden en klaarzetten. Zoals in alle professionele en thuiskeukens is een goede voorbereiding het halve werk. Na de uitleg zoeken de leerlingen hun eigen werkbank op om aan de slag te gaan.

Creatieve geest

De GO Academy is een pilot van de school, de gemeente, de Dorpsraad van Ouddorp, Stichting OKO - Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en een groep enthousiaste ouders. Ze organiseren naschoolse activiteiten voor de bovenbouw van basisschool De Westhoek. De GO Academy is nadrukkelijk geen naschoolse opvang. Het is de bedoeling dat het project de creatieve geest van kinderen prikkelt en inspeelt op hun nieuwsgierigheid en leervermogen. Het leert ze samenwerken en laat de overgang naar het voortgezet onderwijs uiteindelijk soepeler verlopen.

Alle betrokkenen zijn enthousiast, zo vertelt organisator Ingrid de Zeeuw van de GO Academy. “Ik heb goede gesprekken met de gemeente. Ook met scholenkoepel Kindwijs en SOPOGO, waar wij zelf bij horen. Iedereen is ervan overtuigd dat dit een breder vervolg moet krijgen. Het is vooral een kwestie van geld.”

Tijdens een netwerkbijeenkomst vertelde directeur Arie Krielaart van de RGO Beroepscampus dat hij zou willen dat zijn school vaker gebruikt werd dan alleen voor lessen van de school. Ingrid: “Ik zei meteen dat ik hier ook graag met de kinderen zou komen.”

Ouders

De pilot valt of staat met de medewerking van ouders. “Bijna alle ouders willen wel een keer rijden, ondanks de onmogelijke tijd op maandagmiddag. Daar valt of staat zoiets mee. Die betrokkenheid maakt dat het niet een verkapte BSO wordt.”

Drie moeders en twee vaders helpen de kinderen, ook met haarnetjes op. “Dat is voor de kinderen ook heel leuk”, legt Ingrid uit. “Om dit samen met je ouders te ervaren. Daar zit voor mij de sleutel van de GO Academy. Je moet het met zijn allen willen.”

Joëlle (10) marineert de kipfilet voor haar poké bowl. “Ik vind alles leuk hier, alleen dat vlees aanraken iets minder”, zegt ze. “Ik vind het ook leuk om thuis te koken. De eerste keer maakten we een clubsandwich en die heb ik daarna thuis gemaakt. Ik wil hier wel mee doorgaan. Misschien wil ik kok worden.”

Blije kinderen

De ouders, leerkracht en klassenassistent lopen rond voor tips en assistentie. VMBO-leerlingen Noa en Jan zijn langer op school gebleven om de jongere leerlingen te helpen. “Ik vind het superleuk om te doen”, zegt Jan. “Je ziet allemaal blije kinderen.”

Ook medeleerling Noah helpt graag mee. “Ik wilde vroeger docent worden en iets in mij wil dat nog steeds een beetje”, legt ze uit. “Het is altijd gezellig om aan jongere kinderen te laten zien wat ik zo leuk vind aan dit vak. Ik vind het mooi om anderen te helpen beter te worden in het vak waar ik zelf ook beter in wil worden.”

Drukker

Docent Teun Koote ziet slechts kleine verschillen tussen zijn dagelijkse leerlingen en de basisschoolleerlingen. “Deze leerlingen zijn jonger en hebben de technieken en begrippen nog niet onder de knie. Ze zijn wel leergieriger dan de meeste oudere leerlingen. Nee hoor, deze zijn niet drukker.”

De docent geniet van het overbrengen van zijn vak aan de jonge kinderen. “Zorgen dat ze het leuk vinden, opbouwen, activeren. Kijken of ze het vak leuk vinden, maar ook: kom van die straat, kom van die bank en doe iets na schooltijd.”

De activiteit is vanuit de RGO Beroepscampus niet specifiek bedoeld om toekomstige leerlingen te werven. “Alleen om ze te enthousiasmeren. De keuze moeten ze zelf maken.”

Spoelkeuken

Na het snijden brengen de leerlingen hun snijplank en messen naar de spoelkeuken. Docent Ronald Dolk ziet erop toe dat ze de planken goed leeg zijn voor hij ze aanneemt om af te wassen. De leerlingen maken zelf hun werkbank schoon voor ze verdergaan met fase twee van de poké bowl. Teun Koote legt weer stap voor stap uit hoe de kip gebraden wordt en hoe het gerecht wordt opgebouwd.

Sven (9) maakt zijn gerecht zonder kip. “Ik heb ervoor gekozen om mijn poké bowl vegetarisch te maken”, legt hij uit. “Ik vind vlees niet lekker en zielig voor de dieren. Ik vind het leuk om te koken en om te zien hoe iets soms een andere kleur krijgt, bijvoorbeeld door te bakken. Het is ook handig om te leren voor later als je groot bent.”

Stop-motionfilm

De GO Academy is dit schooljaar gestart en meteen al een groot succes, zo vertelt Ingrid de Zeeuw. “Dit blok met vier kookworkshops zit vol en tegelijk met dit blok loopt er een blok Multimedia, waar de leerlingen een stop-motionfilm maken. Dat blok hebben we iets verkort en gesplitst, zodat we alle aangemelde leerlingen konden plaatsen.”

Na het klaarmaken van de poké bowl en het mooi neerleggen in het kommetje, is het tijd om het gerecht op te eten. Dat gebeurt in het restaurant van de school, aan tafeltjes. Ze krijgen er allemaal een frisdrank naar keuze bij. Hun oudere collega’s Noa en Jan staan achter de bar. Bijna alle bakjes gaan leeg.