Jongeren met illegaal vuurwerk opgepakt bij het ziekenhuis

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 december 2020 veroorzaakten twee jongens overlast in Dirksland. Ze staken illegaal vuurwerk af nabij het ziekenhuis. In goede samenwerking met de lokale beveiliging kon de politie deze jongens op heterdaad betrappen. Nader onderzoek leverde nog meer vuurwerk op.

De politie maakt zich zorgen over het aantal meldingen en de hoeveelheid knallen die worden waargenomen.

Politie: “Het is wachten tot het een keer misgaat. Hoewel wij begrijpen dat een vuurwerkverbod voor sommigen heel teleurstellend is, kan dit soort vuurwerk echt niet. Daarnaast werd er afgelopen jaar voor bijna 100.000 euro vernield aan gemeente-eigendommen door vuurwerk. (Straatkolken, bushokjes, verkeersborden etc.). We willen een dringende oproep aan ouders doen om hun kinderen wat extra te controleren en dit bespreekbaar te maken, omdat we er ook niet aan moeten denken dat er straks een paar jongeren op ons eiland een aantal ledematen moeten missen of erger.”