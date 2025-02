Jongerenprogramma zoekt jouw mooiste Valentijnsverhaal

Heb jij een bijzonder, lief of grappig Valentijnsverhaal? Jouw Weekendstem, het jongerenprogramma van Omroep Archipel, roept luisteraars op om hun mooiste verhalen te delen. Tijdens de uitzending op vrijdag 14 februari 2025 wordt een van de inzendingen extra in het zonnetje gezet.

Luisteraars kunnen hun Valentijnsverhaal insturen via e-mail: jouwweekendstem@omroeparchipel.nl of via een DM op Instagram: @Jouwweekendstem.

Uit alle inzendingen kiest de redactie een verhaal dat tijdens de uitzending extra aandacht krijgt. De winnaar ontvangt een kleine attentie, zoals een taart of een boeket bloemen.

Meedoen kan tot vrijdag 14 februari 20:00 uur. De uitverkoren inzending wordt diezelfde avond bekendgemaakt tijdens Jouw Weekendstem.



Door Internetredactie Omroep Archipel