Jouw Marktkraam Ouddorp schenkt aan Roparunteam Mourik

Bij Jouw Marktkraam kun je je eigen gemaakte of tweedehands spullen verkopen. Na het huren van een kraam zijn er veel mensen die de overige spullen voor het goede doel afgeven. Het doel van april 2017 was de Roparun. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Jose van der Linden werd verrast met een cheque t.w.v. 750 euro voor het Mourikrunning team. Tweeten

