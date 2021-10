Kabouterspoor door Dirksland tijdens de herfstvakantie

Heeft u in 2020 ook zo genoten van de verschillende kabouterbossen? De jeugdafdeling van de SVIK ook. Daarom organiseren zij samen met de inwoners en lokale ondernemers van Dirksland gedurende de herfstvakantie een kabouterspoor door het gehele dorp. Met behulp van een route kunnen gezinnen en/of kinderen op zoek gaan naar kabouterdorpjes.

Om dit te kunnen organiseren willen de initiatiefnemers de inwoners en ondernemers van Dirksland vragen om kleine kaboutertafereeltjes in de tuin of voor het raam te creeëren, zodat de kinderen in de herfstvakantie in Dirksland kunnen genieten van een kabouterspoor.

Vindt u dit een leuk idee? Opgeven van een adres kan tot en met 15 oktober 2021, via jeugdwerk@svik.nl.