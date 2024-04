Kampeerders en caravanbezitters opgelet, ga veilig op vakantie

Met de vakantie voor de deur en de kampeeruitrusting klaar om ingepakt te worden, is het van cruciaal belang om niet alleen te denken aan tenten, slaapzakken en kookgerei, maar ook aan de veiligheid van de gasinstallatie. Een goedwerkende gasslang en gasdrukregelaar zijn van vitaal belang voor een veilige en zorgeloze kampeerervaring met je caravan, camper of tent.

Een gaslek kan rampzalige gevolgen hebben. Het is daarom van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de gasslang en gasdrukregelaar in goede staat verkeren voordat je op pad gaat.

Wat was een gasdrukregelaar ook alweer?

Een gasdrukregelaar is een essentieel onderdeel van de gasinstallatie, omdat het de druk van de gasfles verlaagt tot een veilig niveau voor gebruik in bijvoorbeeld campers of caravans. Het gebruik van een gasdrukregelaar met afblaasventiel wordt sterk aanbevolen, omdat dit ventiel ervoor zorgt dat bij een defecte drukregelaar het gas niet met de volledige flesdruk op de leidingen en aangesloten apparaten komt.

Om de vier jaar vervangen

Hoewel er geen wettelijke voorschriften zijn voor de vervanging van gasslangen en gasdrukregelaars, adviseren fabrikanten doorgaans om de oranje gasslang eens in de vijf tot tien jaar te vervangen en de gasdrukregelaar maximaal tien jaar te gebruiken. De BOVAG gaat nog een stap verder en adviseert om de gasslang sowieso na vier jaar te vervangen, met inbegrip van de gasdrukregelaar.

Het controleren van de leeftijd van de gasslang en gasdrukregelaar is cruciaal. Op de gasslang staan vaak twee data: een productiedatum en een houdbaarheidsdatum. Als er slechts één datum vermeld staat, betreft dit meestal de productiedatum. Op de gasdrukregelaar staat ook aangegeven in welk jaar hij is geproduceerd.

Veiligheid staat voorop, vooral wanneer het gaat om gasinstallaties. Door regelmatig onderhoud en tijdige vervanging van de gasslang en gasdrukregelaar te waarborgen, kunnen kampeerders met een gerust hart genieten van hun vakantieavonturen.

Zelf vervangen of niet?

Hoewel het vervangen van de gasslang en gasdrukregelaar in principe zelf gedaan kan worden, is het belangrijk om de veiligheidsvoorschriften goed te volgen. Als er twijfels zijn over de eigen bekwaamheid, is het verstandig om een expert in te schakelen om het werk veilig en correct uit te voeren.



Door Internetredactie Omroep Archipel