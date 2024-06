Kinderdagcentrum ontvangt gift voor nieuwe zandbakken

Gemiva-kinderdagcentrum De Regenboog in Middelharnis heeft een gift van € 3000,- ontvangen van het Windfonds Goeree-Overflakkee. Dankzij deze financiële ondersteuning zijn er twee nieuwe zandbakken geplaatst op het speelplein van het kinderdagcentrum. Deze nieuwe zandbakken vervangen de oude, versleten exemplaren en bieden nu een veilige en schone speelomgeving voor de kinderen.

"De kinderen zijn dolblij met de nieuwe zandbakken. Ze kunnen er heerlijk samen in spelen en hun creativiteit de vrije loop laten in het schone zand," vertelt locatiemanager Monique Karsbergen. "De oude zandbakken waren versleten en konden niet goed afgesloten worden, waardoor katten regelmatig de zandbak vervuilden. Hierdoor konden de kinderen niet meer veilig spelen. Dankzij de gift van Windfonds Goeree-Overflakkee kunnen de kinderen nu weer volop genieten van schoon en veilig zand."

Kinderdagcentrum De Regenboog biedt opvang en begeleiding aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking. Het centrum is onderdeel van Gemiva, een organisatie die in Zuid-Holland mensen ondersteunt die door een handicap, chronische ziekte of andere beperking zorg of ondersteuning nodig hebben.



Door Internetredactie Omroep Archipel