Klantbelevingsonderzoek winkelcentra op Goeree-Overflakkee

In de maanden juli en augustus van 2017 is er een klantbelevingsonderzoek uitgevoerd binnen de winkelcentra van de gemeente Goeree-Overflakkee door de Retailacademie en hun team. In het onderzoek is er gekeken naar de status van de klantbeleving. Dit onderzoek betrof het bezoek van een team van 50 mysteryshoppers aan de winkelcentra van Middelharnis, Ouddorp en Oude-Tonge.

Verspreid over de zomerperiode is onafhankelijk gekeken naar onder andere de gastvrijheid, het winkelassortiment, de algemene voorzieningen en andere zaken binnen de dorpskernen. Er is gekeken naar zowel het klantgevoel binnen de winkels als het centrum als geheel. Op basis van het onderzoek kunnen de gemeente en de winkeliers gezamenlijk kijken wat men kan ondernemen om de winkelstraten een boost te geven.

Middelharnis

Uit het onderzoek is gebleken dat in Middelharnis de algemene indruk van de bezoekers is dat het aanbod beperkt is en dat dit zeker bij een langer bezoek wordt gemist. 53% van de ondervraagden voelt zich niet welkom in het centrum en 69,2% zou het centrum niet aanbevelen bij vrienden en kennissen. Winkelcentra worden landelijk steeds compacter en hebben een ander karakter dan in het verleden. Winkelen is meer dan ooit een 'dagje uit' en niet enkel een moment van het doen van nieuwe aankopen. Recreatief winkelen is dan ook van groter belang en juist dit wordt gemist binnen het winkelhart van Middelharnis.

De winkels zelf in Middelharnis scoren voor 70% minstens voldoende en in 36% van de gevallen scoren zij zelfs zeer goed. Het personeel in de winkels wordt als goed beschouwd, in 52% van de gevallen werden de bezoekers direct of binnen een minuut aangesproken. Daarnaast blijkt dat wanneer het winkelpersoneel doorvraagt en achterhaald wat de wensen van de onderzoeker zijn zij gemiddeld beoordeeld worden met een 8. Gemiddeld krijgen de winkels in het centrum van Middelharnis een 7,3 voor de gastvrijheid. Wel is er gebrek aan onderscheidend vermogen, zo blijkt uit het onderzoek. De consument van nu is kritischer dan voorheen en wil graag een verrassend aanbod. Hier liggen zeker kansen voor de winkeliers van Middelharnis. Persoonlijke benadering en een verrassend assortiment zijn redenen om winkels weer te bezoeken.

Ouddorp

In Ouddorp wordt de sfeer van het centrum unaniem als positief ervaren. Omdat het aan de kust ligt geeft het centrum de onderzoekers een vakantiegevoel. In het centrum is voldoende parkeergelegenheid maar omdat de parkeerroutes onduidelijk zijn, waren veel van de onderzoekers dwars door het dorp gereden.

De helft van de winkels in Ouddorp krijgt op zijn minst een voldoende voor het welkom heten van de klant. In 25% van de gevallen worden klanten direct of binnen een minuut geholpen. Voor de gastvrijheid krijgt het centrum gemiddeld een 6,7 Wat opvalt is dat met name de mix van horeca gelegenheden en detailhandel als een positief punt wordt aangegeven. Het centrum is compacter dan Middelharnis en dit heeft een positief effect op de beoordeling. Het centrum is toeristisch en gezellig en dat schept verwachtingen voor de winkeliers. Bezoekers blijven over het algemeen langer en wil graag ook meerdere winkels bezoeken.

Oude-Tonge

Uit het onderzoek is al snel duidelijk dat het centrum van Oude-Tonge bedoeld is voor de dagelijkse producten. Mede hierdoor en het beperkte aanbod is het lastig de klantbeleving te meten. De parkeergelegenheid in het centrum is voldoende maar onduidelijk waar deze zich bevinden. Daarnaast worden de parkeerplekken als krap ervaren. De voorzieningen in het centrum zijn mede dankzij het beeld van het centrum beperkt.

De winkels in Oude-Tonge worden in 48% van de bezoeken beoordeeld met een onvoldoende. Het welkom heten in de winkel is daarom ook erg verschillend; in sommige gevallen zeer goed en in sommige gevallen zeer slecht. Het personeel in de winkel kreeg een voldoende met een 6,2. De indeling en het assortiment van de winkels in het centrum worden gemiddeld beoordeeld met een 6,7. Voor de functie die Oude-Tonge bekleed is er zeker een toekomst voor het centrum, voor de noodzakelijke en dagelijkse boodschappen. Deze worden als voldoende ervaren. Een recreatieve functie is niet van toepassing voor deze winkeltypen. Hierbij is ook in de beoordeling rekening mee gehouden.