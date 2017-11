KNO-arts dr. Van Hasselt neemt afscheid van het ziekenhuis

Na ruim 37 jaar en bijna 200.000 consulten nam KNO-arts Van Hasselt op 1 november 2017 afscheid van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Naast zijn werk als arts was hij zeer betrokken bij het verbeteren van de patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Daarom stond het symposium dat ter ere van zijn afscheid werd georganiseerd in het teken van kwaliteit, patiëntveiligheid en de medisch specialist. Na een aantal sprekers over dit onderwerp, werd de avond afgesloten met een drukbezochte receptie waarbij ook patiënten in de gelegenheid waren om afscheid te nemen.

