KNRM bestelt dertien nieuwe reddingboten: ook voor Stellendam

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) laat vanaf 2026 dertien nieuwe reddingboten bouwen bij scheepswerf Dok en Scheepsbouw Woudsend BV in Friesland. Het gaat om de grootste bestelling in het 201-jarig bestaan van de organisatie. De nieuwe boten worden ingezet op verschillende reddingstations langs de kust, waaronder Stellendam. Met deze opdracht wil de KNRM haar reddingsvloot vernieuwen en veilig houden voor de vrijwilligers die dag en nacht uitrukken bij nood op zee.

De reddingboten krijgen een lengte van ruim 19 meter en behoren tot de all-weatherklasse. De boten worden volledig betaald uit donaties, nalatenschappen en bijdragen van sponsoren. De sponsor die het grootste deel van de bouwkosten betaalt, mag de naam van de betreffende reddingboot bepalen.

Weersomstandigheden

De opdracht volgt na een uitgebreid aanbestedingstraject. De Friese werf bouwt al jaren voor de KNRM en werkt momenteel ook aan zeven van de tien reddingboten uit de Van Wijk-klasse. De nieuwe boten zijn een doorontwikkeling van eerdere typen, waaronder de Nh1816 en de Arie Visser-klasse. Ontwerpers van Gaastmeer Design BV en onderzoekers van MARIN werkten hiervoor samen met ervaren KNRM-vrijwilligers. De nieuwe Nh1816-2-klasse moet geschikt zijn voor alle weersomstandigheden, een topsnelheid van 60 kilometer per uur kunnen halen en zichzelf kunnen oprichten na een kapseis.

Stellendam

Van de dertien reddingboten gaan er elf naar vaste reddingstations, waaronder Stellendam, en twee naar de reservevloot. De naam van de eerste nieuwe reserveboot werd al in oktober 2024 jaar bekendgemaakt door koning Willem-Alexander. Deze boot krijgt de naam Prins Johan Friso, als eerbetoon aan zijn overleden broer.

Vervangen vloot

De KNRM wil tot 2035 haar volledige vloot van 75 reddingboten vervangen. Veel boten dateren uit de jaren negentig en blijven veilig in gebruik, maar de onderhoudskosten lopen op. De totale vernieuwing kost 120 miljoen euro. Bijna 70 procent daarvan is al toegezegd door schenkers; voor de rest is nog financiering nodig. De KNRM, die werkt met meer dan 1.500 vrijwilligers op 45 reddingstations en geen overheidssubsidie ontvangt, zegt vertrouwen te hebben dat de ontbrekende middelen de komende jaren worden gevonden. De organisatie wil zo blijven zorgen voor veilige vaarroutes en goede bescherming van haar bemanning.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel