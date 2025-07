KNRM roept op tot alertheid ondanks weinig verdrinkingen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar ook Goeree-Overflakkee onder valt, behoort tot de regio’s met het hoogste aantal verdrinkingen in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In zowel de regio Amsterdam-Amstelland als Rotterdam-Rijnmond vonden elk 89 accidentele verdrinkingen plaats. Dit is samen ruim 20 procent van het landelijke totaal.

Door Evi Vos

Preventie

Hoewel het aantal slachtoffers in het buitenwater rond Goeree-Overflakkee relatief laag is, waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) toch voor onderschatting van de risico’s. De organisatie voert samen met onder andere de Nationale Raad Zwemveiligheid en Reddingsbrigade Nederland campagne om ongelukken te voorkomen. Onder de noemer ‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water’ roept de KNRM strandgangers op om op elkaar te letten. De kernboodschap: zwem nooit alleen, zorg dat er altijd iemand is die op je let. Dit kan iemand zijn vanaf de kant of een lifeguard. Ook roept de KNRM op om op anderen te letten in het water.

Meeste verdrinkingen in open water

De meeste verdrinkingen vinden plaats in open water, zoals sloten, rivieren, recreatieplassen, meren of de zee. Ongelukken waarbij mensen per ongeluk in het water vallen, zijn de meest voorkomende. Onder personen van 60 jaar en ouder blijkt 69 procent van de verdrinkingsgevallen het gevolg van een val. Bij kinderen onder de 10 jaar is dit 58 procent. Mogelijke oorzaken zijn uitglijden, alcoholgebruik, onwel worden of dementie.

De KNRM ziet daarnaast een groeiend probleem in afnemende zwemvaardigheid, vooral bij jonge kinderen en ouderen. In combinatie met onoplettendheid of onwetendheid over lokale risico’s kan dat leiden tot levensgevaarlijke situaties.

Veilig het water in en uit

Om ongelukken te voorkomen, deelt de KNRM een aantal praktische adviezen. Zo is het belangrijk om altijd te zwemmen op plekken waar toezicht is, bij voorkeur tussen de rood-gele vlaggen. Let op de veiligheidsborden en controleer of er waarschuwingsvlaggen hangen: een gele vlag duidt op gevaarlijke stroming, een rode vlag op een zwemverbod. Bij twijfel kunnen lifeguards ter plekke advies geven over de situatie op dat moment.

Daarnaast geldt: zwem nooit alleen. Als je tóch in de problemen raakt, probeer dan kalm te blijven, roep om hulp en trek aandacht door te zwaaien. Gebruik iets om op te drijven, zoals een zwemboei of zelfs een voetbal, als je alleen zwemt is het verstandig om iets drijvends mee te nemen.

Veilig helpen

Wie getuige is van een noodsituatie in het water, kan helpen. Bel direct 112 of alarmeer een lifeguard. Gooi iets dat blijft drijven naar de drenkeling, of steek een voorwerp uit dat kan worden vastgepakt, zoals een tak of handdoek. Blijf contact houden met de persoon en geef aanwijzingen vanaf de kant. Spring nooit zomaar zelf het water in, de kans is groot dat je dan zelf ook in gevaar komt.

Met simpele handelingen kunnen levens worden gered.

