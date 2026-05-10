KNRM-vrijwilligers altijd paraat: "Als wij niet komen, komt er niemand"





De reddingstations van de KNRM in Stellendam en Ouddorp vormen al decennialang een onmisbare schakel in de veiligheid op en rond het water van Goeree-Overflakkee. Met jaarlijks tussen de 250 en 300 inzetten behoren ze tot de drukste stations van Nederland.

Beluister hier de audio.

Door Redactie Op de Hoagte

“Wij zijn nooit op het station. Ons station is leeg. We hebben een pieper bij ons. En op het moment dat er iets aan de hand is, worden we opgeroepen”, vertelt John Brökling. “Dus wij reageren altijd op een actie. En dat doen we 24 uur per dag. Zeven dagen in de week.”

Die oproepen komen vaak onverwacht. Midden in de nacht, tijdens werk of zelfs tijdens dagelijkse bezigheden. “De KNRM’er heeft altijd z’n kleren klaarliggen en z’n auto met de neus de goede kant op staan”, aldus Brökling. “Dan kun je daar uren bezig zijn met het zoeken naar iemand of het helpen van een boot. Dan kom je thuis, ga je douchen en ga je naar je werk. Of er niks gebeurd is.”

Breed team van vrijwilligers

De KNRM is een organisatie van en voor vrijwilligers uit alle lagen van de samenleving. Van advocaat tot monteur en van visser tot politieagent. Glenn Wissekerke is een van de nieuwere vrijwilligers bij het station in Stellendam. “Ik zit er sinds december 2025. Ik heb er nu vijf acties gehad”, vertelt hij.

Nieuwe leden doorlopen een opleidingstraject van ongeveer drie jaar. Toch draait het niet alleen om vaardigheden. “Het belangrijkste selectiecriterium dat we hebben, is dat je in de groep moet passen”, zegt Brökling. “Je hoeft niks te kunnen. Wij leren alles. Eén ding wat we niet kunnen leren, is dat je een teamspeler moet zijn.”

Dat teamgevoel is essentieel, zeker gezien de soms zware omstandigheden waarin wordt gewerkt. “Als de pieper gaat, dan sta je gelijk aan”, aldus Wissekerke. “Samenwerking is altijd aanwezig. Het loopt gewoon gestroomlijnd.”

Altijd uitvaren

De KNRM werkt nauw samen met de kustwacht en andere hulpdiensten, maar blijft uniek in haar rol. “Wij zijn de enige maatschappij die zorgt voor de redding op zee”, legt Brökling uit. “En als wij niet komen, komt er niemand. Dus het is geen optie. Wij varen altijd.”

De meldingen variëren van kleine incidenten tot grootschalige calamiteiten. Vooral de recreatievaart zorgt voor een groot deel van de inzetten, al worden ook de beroepsvaart en internationale incidenten bediend. Signalen komen binnen via marifoon, noodbakens of zelfs vuurpijlen.

Preventie speelt daarnaast een belangrijke rol. “Vraag gewoon hulp op het moment dat je die nodig hebt”, benadrukt Brökling. “Ga niet zelf zitten vogelen. Zorg dat je een reddingsvest aan hebt en dat je weet hoe je apparatuur werkt.”

Geschiedenis en betrokkenheid

De geschiedenis van de KNRM op Goeree-Overflakkee gaat ver terug. In Ouddorp bestaat het reddingstation al sinds 1867, terwijl Stellendam dit jaar het honderdjarig bestaan viert. De organisatie zelf werd opgericht in 1824.

Opvallend is dat de KNRM volledig afhankelijk is van donateurs. “Wij krijgen nul euro subsidie”, zegt Brökling. “Elke boot die uitvaart, kost duizend euro per uur. Maar gelukkig hebben we donateurs.”

Naast financiële steun blijkt ook de maatschappelijke betrokkenheid groot. Van lokale initiatieven tot duizenden handgebreide mutsen voor drenkelingen: de waardering is voelbaar. “We hoeven niet betaald te worden”, aldus Brökling. “Maar die waardering, die dank, dat is het mooiste.”

Ondanks moderne middelen en geavanceerde boten blijft één uitgangspunt onveranderd: vrijwillig hulp bieden aan iedereen die in nood is. Zoals Brökling het samenvat: “Bel ons rustig als je met je bootje een probleem hebt. We komen je graag helpen.”

Beluister nu via podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512