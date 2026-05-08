Meerdere brandweereenheden ingezet bij natuurbrand in buitengebied Dirksland





Vrijdagmiddag 8 mei 2026 zijn rond 13:30 uur meerdere eenheden van de brandweer met spoed uitgerukt voor een natuurbrand langs de Zuiderdiepdijk in het buitengebied van Dirksland, langs het Haringvliet.

De brand woedde op een afgelegen locatie, wat het voor de hulpdiensten lastig maakte om snel ter plaatse te komen. Eenmaal ter plaatse is de brandweer meteen begonnen met blussen, waardoor de schade beperkt is gebleven. Volgens de brandweer is bij de brand ongeveer 50 vierkante meter natuur verloren gegaan.

Door Internetredactie Omroep Archipel