Jan de Bruijne uit Middelharnis ontvangt Koninklijke onderscheiding





Op woensdag 6 mei 2026 heeft inwoner van Middelharnis Jan de Bruijne een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding tijdens een bijeenkomst in de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit. De Bruijne is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor de kerk en de samenleving in Middelharnis.

De onderscheiding werd toegekend vanwege zijn langdurige en vrijwillige inzet binnen de kerkelijke gemeenschap en zijn rol in het ondersteunen van anderen in de samenleving. De Bruijne is al tientallen jaren actief in verschillende functies.

Vanaf het einde van de jaren tachtig was hij meerdere keren ouderling. In die rol bood hij ondersteuning aan gemeenteleden en voerde hij gesprekken met mensen die daar behoefte aan hadden. Ook had hij bestuurlijke taken binnen de kerkenraad, waaronder een periode als voorzitter.

Van 2003 tot eind 2025 was De Bruijne penningmeester van de kerk. Hij hield zich in die functie bezig met de financiële administratie. Volgens betrokkenen zorgde hij daarbij voor overzicht en stabiliteit binnen de organisatie. Daarnaast was hij actief als preeklezer en leidde hij kerkdiensten wanneer er geen predikant beschikbaar was. Naast zijn werk binnen de kerk zette De Bruijne zich ook in voor inwoners van Middelharnis. Hij hielp mensen onder meer bij administratieve en financiële vragen.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman sprak tijdens de uitreiking waardering uit voor zijn inzet. Zij noemde hem een stille kracht die zich jarenlang op een bescheiden manier heeft ingezet voor anderen. Ook bedankte en feliciteerde zij hem namens het gemeentebestuur.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel