Aardappelboer Levien gooit het roer om: 'Noten leveren meer op'





Boeren raken hun aardappelen aan de straatstenen niet kwijt. Door een structureel aardappeloverschot levert een aardappel tegenwoordig nauwelijks nog wat op. Boer Levien uit Den Bommel op Goeree-Overflakkee gaat het daarom anders doen. Stukje bij beetje plant hij notenbomen op zijn akkers. Want noten leveren meer op dan aardappelen. Over vijf jaar hoopt hij een volledige notenboer te zijn.

Door Rijnmond

"We hebben 218 walnootbomen en ongeveer duizend hazelaars op dit perceel geplant" vertelt Boer Levien trots. Waar zijn akkers jaren terug nog vol stonden met de kleine aardappelplant, steken er nu groeiende hazelaars uit de grond. "Op het perceel hier verderop hebben we nog ongeveer 2000 hazelaars. Bij elkaar komt dat neer op 6,5 hectare. Ik hoop binnen nu en een paar jaar het hele bedrijf om te voren naar een hazelnotenteelt."

Een gewaagde stap

De 36-jarige Levien Jacobs is samen met zijn vader eigenaar van 40 hectare aan akkergrond. De afgelopen jaren bleek het akkerbouwbedrijf niet genoeg winst te maken om de twee huishoudens van Levien en zijn familie te kunnen onderhouden. Levien stortte zich daarom op een nieuw project: onderzoek naar de notenteelt.

Hij bezocht meerdere notentelers in binnen- en buitenland om erachter te komen hoe en of notenteelt een mooie kans zou zijn voor hun akkerbouwbedrijf. Een flinke uitdaging die ook nog eens veel risico's met zich meebrengt. Het duurt namelijk zo'n vijf jaar voordat je van een hazelaar, letterlijk, de vruchten plukt.

Financiële noodzaak

"Aardappelen zijn momenteel 0 cent per kilo waard, ongeveer," lacht Levien. Normaal kunnen piepers rond de 20 cent per kilo opbrengen, maar de goede oogst van 2025 heeft in heel Nederland gezorgd voor een aardappeloverschot van zo'n 100 miljoen kilo. "Het is heel fluctuerend qua prijs, en die schommelingen wil ik niet meer hebben," legt Levien uit.

De hoop is dat noten de boer uiteindelijk meer op zullen leveren. "Een noot kan rond de 5 en 6 euro per kilo opleveren. Natuurlijk komen er minder kilo's van een hectare af, maar toch zou het een beter saldo moeten geven."

'Je moet ergens beginnen'

Echt storm loopt de notenteelt nog niet, want van de hazelaars en walnotenbomen kan niet direct veel geoogst worden. "Een walnoot kan zo'n 20 meter hoog worden en dat duurt 15 jaar. Uiteindelijk hoop ik dat die dan 20 kilo noten per boom gaan opleveren."

Het is een langlopende investering, maar je moet ergens beginnen, stelt Levien. "Afgelopen jaar had ik 30 kilo oogst van 3 hectare. Dat is nog veel te weinig. Maar over vijf of zes jaar weten we of het gewerkt heeft, en dat maakt het ook leuk en spannend."

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512