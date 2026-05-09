Bestelbus belandt van Oudelandsedijk bij Dirksland





Zaterdag 9 mei 2026 rond het middaguur is op de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Nieuwe-Tonge een eenzijdig ongeval gebeurd. De Oudelandsedijk is momenteel afgesloten vanwege wegwerkzaamheden.

Een personenbusje met vier inzittenden raakte door een nog onbekende oorzaak van de dijk en kwam onderaan tot stilstand. Eén persoon raakte gewond.

De brandweer kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Hulpverleners hebben het slachtoffer vanaf de onderzijde van de dijk omhoog gebracht naar de weg, waar de ambulance stond opgesteld. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Door Internetredactie Omroep Archipel