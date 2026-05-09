Omwonenden zijn overlast van DHL-punt in Sommelsdijk zat





Omwonenden van het DHL-servicepunt aan de Gerard Walschapstraat in Sommelsdijk ervaren al langere tijd overlast van verkeer en harde muziek. Vooral het laden en lossen van pakketbusjes en nachtelijke transporten zorgen volgens hen voor verstoring van de leefomgeving.

De fractie van Progressief Nederland (PRO) heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente. Aanleiding zijn signalen van bewoners dat eerdere meldingen bij onder meer DHL, de gemeente en de Milieudienst Rijnmond niet tot voldoende verbetering hebben geleid.

Keiharde muziek

De gemelde overlast bestaat vooral uit geluids- en muziekoverlast van de busjes die staan in of uit te laden. Bewoners aan de Herman de Manstraat in Sommelsdijk geven aan gehinderd te worden in hun dagelijks leven. "Tijdens de overslag van pakketten in de DHL-busjes (circa 18 per dag) staat de autoradio keihard aan. Bereidheid om geen muziek te draaien en te letten op geluid lijkt er niet te zijn", schrijft PRO. Ook wordt er slordig geparkeerd waardoor de verkeersdoorstroming wordt gehinderd.

's Nachts zouden het de grotere trucks met pakketten zijn die geluidsoverlast geven. Ook wordt er met karren over straat gereden om de pakketten naar het servicepunt te brengen. De gebruikelijke nachtelijke route van de vrachtauto's loopt over de Langeweg. "Snelheid wordt dan niet gematigd met als gevolg dat de woningen ter hoogte van kruisingen (weg ligt verhoogd) last hebben van scheurvorming. Het gaat om de oudere woningen aan de Langeweg." Overigens zou volgens inwoners meer vrachtverkeer te hard rijden op de Langeweg, zeker op rustige momenten.

Verplaatsen

De partij ondersteunt dan ook de oproep van bewoners van zowel de Herman de Manstraat als de Langeweg om de vestiging van DHL te verplaatsen naar een industrieterrein buiten de bebouwde kom. Gevraagd wordt hoe de gemeente hier tegenover staat en op welke termijn een eventuele herhuisvesting realistisch zou zijn. Tot het zover is, is de vraag om in ieder geval de overlast te bëindigen. "Het geheel overziend is de vestiging van een logistiek bedrijf, zoals DHL, midden in een woonwijk en in de dorpskern vragen om problemen", vat PRO het samen. De partij vindt dat er meer beleid nodig is om bedrijven die veel verkeer, geluid of andere overlast veroorzaken, buiten of aan de rand van dorpskernen te kunnen vestigen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel