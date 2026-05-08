Inloopspreekuren Stichting ZIJN naar nieuwe locatie in Oude-Tonge





De inloopspreekuren van Stichting ZIJN in Oude-Tonge zijn verhuisd naar een nieuwe locatie. Sinds maandag 4 mei 2026 vinden deze plaats in De Grutterswei, via de ingang aan de Emmastraat 28. Voorheen waren deze spreekuren in het Infocentrum aan de Bernhardstraat.

Het wekelijkse inloopspreekuur Formulierenhulp vindt elke maandag plaats van 14:00 tot 16:00 uur. Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners terecht met vragen over papieren en formulieren. Ook is er ondersteuning bij het aanvragen van verschillende voorzieningen.

Elke dinsdagochtend is het wekelijkse inloopspreekuur van de Welzijnscoach van Oude-Tonge. Deze coach zit van 09:30 tot 10:30 uur klaar voor informatie en advies op het gebied van welzijn, mantelzorgondersteuning of persoonlijke begeleiding.

Met de nieuwe locatie wil Stichting ZIJN de dienstverlening toegankelijk en goed bereikbaar houden voor de inwoners van Oude-Tonge en omgeving. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via formulierenhulp@zijngo.nl of welzijn@zijngo.nl. Ook is de organisatie telefonisch bereikbaar op 0187-483366.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel