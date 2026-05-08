Herkingen krijgt weer een dorpswinkel





Herkingen heeft het meer dan een half jaar zonder supermarkt moeten doen, maar er is goed nieuws. Eind mei 2026 hoopt D’n durpswienkel de deuren te openen. Het wordt een streekwinkel van zo'n 100 m² voor basisproducten zoals brood en zuivel, maar ook wc-papier, koffie en thee.

Door Connie Bestman

Na de sluiting van de Dagwinkel in september 2025 verdween voor de inwoners niet alleen het gemak van boodschappen doen in het eigen dorp. Ook het ontbreken van een centraal ontmoetingspunt voor een gezellig praatje blijkt een groot gemis te zijn. Met D’n durpswienkel moet dit weer terugkomen, met de nadruk op zoveel mogelijk lokale producten.

Een viertal vrijwilligers heeft de schouders onder het project gezet en een ruimte gehuurd onder het verenigingsgebouw Ons Huis. Het gaat om Cornelis van Eck, Lianne Smit, Corine Soldaat en Yvonne Zorge. De laatste drie zullen de winkel gaan runnen; van het kassadraaien en plaatsen van bestellingen tot het regelen van de marketing en social media.

Toeval brengt vrijwilligers samen

Agrariër Cornelis van Eck speelde al langer met het idee om iets te beginnen. “Het is jammer dat de winkel dichtging. Zonder winkel heeft een dorp toch een andere stempel dan met een winkel. Het heeft zowel sociale als toeristische gevolgen. En ook voor onroerend goed is het minder aantrekkelijk. Bij ons op de boerderij kwamen bovendien vaak mensen vragen om uien of aardappelen. Maar ik wilde geen kraam langs de weg, dat kost me ook te veel tijd. Ik kwam via via toevallig met Lianne in contact die met dezelfde ideeën voor een winkeltje liep. We wisten allebei nog niet hoe of wat, maar we wilden het proberen.” Corine vult aan “en ik kwam toevallig bij Cornelis bieten halen en had ook al een idee voor een winkel.” Ze raken in gesprek en Cornelis vraagt haar ook voor het project.

Het drietal bedenkt steeds meer ideeën en gaat van de mogelijkheid van een halve garage onder Ons Huis naar de huur van de hele garage. “Doordat we steeds meer ideeën kregen, vonden we het ook wel handig als er nog iemand bij kwam”, vertelt Lianne. Met Yvonne is de organisatie compleet, al worden ze aangevuld door andere vrijwilligers. Zo is er iemand uit het dorp die de borden voor de binnenkant maakt.

Broodnodige producten

“Na overleg was onze conclusie dat er belangstelling voor is, in ieder geval om de basisdingen te kunnen kopen. We zetten met elkaar de schouders eronder, dan moet het lukken. Een volwaardige winkel is niet haalbaar, daarvoor is het dorp te klein en de meeste mensen halen alles toch in de grote supermarkten”, verduidelijkt Cornelis. “Wij gaan onze uiterste best doen en hopen dat het dorp zijn best doet het overeind te houden”, vult Lianne aan. “Het hangt van het dorp af. Het is voor het dorp, door het dorp”, wordt door de anderen beaamd. Yvonne: “Een winkel is een eerste levensbehoefte, maar ook een sociale behoefte. Vooral oudere mensen hebben dan weer hun loopje terug.” Maar niet alleen voor de inwoners, ook voor de toeristen in de havens en op de vakantieparken is het een broodnodige aanvulling van het dorp.

In de winkel worden broodnodige dingen verkocht, zoals wc-papier, koffie, thee, peper en zout. De verse producten worden zo lokaal mogelijk ingekocht. Zo is er zuivel, brood, meel en vlees, maar ook fruit, uien en aardappelen te koop van het eiland. Voor de vele toeristen in Herkingen komt er ook een koffiehoekje en een informatiepunt. De winkel is een samenwerking aangegaan met verschillende toeristische organisaties zodat ze bezoekers informatie kunnen geven over wat er te doen is op Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard en Voorne-Putten.

Duurzaamheid

Het viertal heeft begin mei de sleutel gekregen en gaat de komende weken enthousiast aan de slag met het verven, schoonmaken en inrichten van de ruimte. Hierbij wordt ook gekeken naar duurzaamheid. Zo zijn er veel meubels en accessoires afkomstig uit kringloopwinkels en is er veel gedoneerd, zoals de verf en statafels. De kassa is overgenomen van een watersportvereniging. Alleen de koelkasten zijn nieuw aangeschaft. Uit het dorp komen tot nu toe veel positieve en nieuwsgierige reacties en zelfs vrijwillige giften. Dat geeft volgens de initiatiefnemers de noodzaak ervan aan.

Toch is het nog even afwachten tot de dorpswinkel echt open kan. “Het is een pilot vanuit de gemeente. De omgevingsvergunning is aangevraagd, maar we hebben al wel toestemming gekregen om te beginnen, omdat het een pilot is. We krijgen de volledige medewerking, dus alle lof voor de gemeente”, complimenteert Cornelis. “Maar we wachten tot de vergunning binnen is, zodat het officiële gedeelte is afgehandeld”, voegt Yvonne toe. De pilot eindigt in december 2026, maar de hoop is dat er genoeg klanten zijn om het hele jaar open te zijn en dat de pilot wordt verlengd. Voorlopig zijn de plannen om van dinsdag tot en met zaterdag open te gaan tussen 07:45 en 12:30 uur. Ook denken de vier nog na over een koopavond op vrijdag en is er nog twijfel of maandag de vrije dag blijft of dat dit een andere dag wordt.

Ontbijtservice en barbecuepakketten

“We zijn misschien een vreemde, samengestelde groep, maar we zijn wel heel enthousiast”, vertelt Cornelis over het team. De vier geven ook aan nog vrijwilligers te zoeken om mee te draaien in de winkel of om op de achtergrond te helpen. Voorlopig draait de winkel puur op vrijwilligers en gaat alle winst terug het bedrijf in. Als er uiteindelijk nog wat overblijft, wordt dat gedeeld. Ideeën om het winstgevend te maken, zijn er in ieder geval volop. Zo wordt er gepraat over een ontbijtservice (“alleen afhalen, bezorgen doen we niet”) en het bestellen van barbecuepakketten. Ook zijn ze nog bezig met worst en wijn van het eiland. “Maar eerst maar opstarten met de basis en daarna groeien de wensen en ideeën vanzelf wel mee”, besluit het team.

Op de foto v.l.n.r.:

Corine Soldaat, Lianne Smit en Cornelis van Eck.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512