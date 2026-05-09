Discussie over kandidaat-wethouder Hartong tijdens coalitieoverleg





Trots op Goeree-Overflakkee (TOG) en het CDA zijn in gesprek over de vorming van een coalitie. Naar verluidt heeft het CDA aangegeven niet met kandidaat wethouder Lucas Hartong te willen samenwerken vanwege zijn politieke verleden bij de PVV. In een interview met Omroep Archipel geeft Hartong aan dat “maatschappij-ontwrichtend” te vinden.

Hartong is momenteel accredited assistant voor Auke Zijlstra (PVV) in het Europees Parlement en houdt zich daar bezig met begrotingen en controle daarop.

Volgens Hartong kwam het bezwaar van het CDA pas naar voren in een late fase van de onderhandelingen, toen partijen al bezig waren met de inhoudelijke uitwerking van een coalitieakkoord. Eerder sprak ook Progressief Nederland (PRO) zich uit tegen samenwerking met voormalige PVV-bestuurders of, zoals de partij het noemt, “vergelijkbare extremen”.

Hartong zegt dat het standpunt van het CDA hem verbaast. “Zonder gesprek of een kopje koffie word je uitgesloten. Dat raakt me, juist omdat het CDA zegt verbinding te willen zoeken vanuit christelijke waarden,” zegt hij. Hartong is zelf aangesloten bij Christengemeente De Rots in Middelharnis en spreekt daar regelmatig.

Zorgen over vertrouwen

Hartong noemt het uitsluiten van kandidaten vanwege hun politieke verleden zorgelijk. Volgens hem kan dat gevolgen hebben voor het vertrouwen van kiezers in de politiek. “Er is massaal op TOG gestemd, een groot democratisch mandaat. Als een partij die wint met een kandidaat komt en die wordt vervolgens geweigerd, dan gaat er iets grondig mis”, zegt hij.

Volgens Hartong draait bestuur juist om samenwerking, wederzijds respect en het zoeken naar compromissen: “Het wethouderschap is mooi omdat je bestuurt op hoofdlijnen. Dat is iets anders dan alleen het verdedigen van standpunten.”

Gezamenlijk statement

TOG en het CDA lieten in een gezamenlijk statement weten dat er in de media een beeld is ontstaan dat volgens hen “geen recht doet aan de situatie”. De partijen benadrukken dat zij in goed overleg en met vertrouwen met elkaar spreken over de formatie. Ook geven zij aan gedurende het proces geen inhoudelijke mededelingen te doen en de gesprekken in rust te willen voortzetten onder leiding van formateur Robert Tieman.

Door Internetredactie Omroep Archipel