Waterschap houdt rekening met droge zomer na uitzonderlijk droge april





De maand april was in 2026 uitzonderlijk droog in het gebied van waterschap Hollandse Delta. Er viel nauwelijks regen. Het waterschap volgt daarom de hoeveelheid beschikbaar zoetwater in de regio extra goed. Volgens het waterschap kan een tekort aan zoet water in de zomer leiden tot problemen voor landbouw, natuur en waterkwaliteit. Op dit moment zijn nog geen maatregelen nodig, maar het waterschap sluit ingrepen later in het seizoen niet uit.

Het waterschap wijst erop dat voldoende zoet water belangrijk is om sloten, rivieren en andere wateren gezond te houden. Bij een tekort kan het zuurstofgehalte in het water dalen, wat schadelijk kan zijn voor planten en dieren. Ook helpt zoet water om te voorkomen dat zout grondwater verder het gebied binnendringt. Te veel zout water kan schade veroorzaken aan gewassen en natuur.

Als de droogte aanhoudt, kan het waterschap maatregelen nemen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een tijdelijk verbod op beregening.

Daarnaast roept het waterschap boeren op om geplande beregening minimaal 24 uur vooraf te melden. In droge perioden kan de vraag naar water groter zijn dan de beschikbare hoeveelheid in sloten en kanalen. Door meldingen vooraf zegt het waterschap het water beter te kunnen verdelen. Afhankelijk van de hoeveelheid water die wordt gebruikt, is een melding of vergunning verplicht.

Door Internetredactie Omroep Archipel