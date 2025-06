KNRM waarschuwt voor misbruik lichtkogels als vuurwerk

Zaterdagavond 14 juni 2025 zijn de hulpdiensten in Ouddorp ingezet nadat er rond 23:15 uur een lichtkogel werd waargenomen boven de Grevelingen. De KNRM rukte direct uit en startte een uitgebreide zoekactie. Uiteindelijk bleek het loos alarm te zijn: de lichtkogel was vermoedelijk afgeschoten vanaf het Noordzeepark, waar eindexamenfeestjes aan de gang waren.

Door Robin van Mourik

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij benadrukt dat het afsteken van noodsignalen zonder daadwerkelijke noodsituatie ernstige gevolgen kan hebben. Niet alleen is het strafbaar, het leidt ook tot onnodige inzet van reddingsdiensten. “Mensen realiseren zich vaak niet wat het betekent om in een waterrijke omgeving voor de grap een vuurpijl of lichtkogel af te steken,” aldus John Brökling van KNRM Ouddorp en Stellendam. “Dit soort acties kost duizenden euro’s en zorgt ervoor dat onze vrijwilligers onnodig van huis moeten en het water op moeten. Bovendien kan het betekenen dat we ergens anders niet op tijd kunnen zijn waar écht hulp nodig is.”

Een lichtkogel, een rode bol die soms wel tien minuten zichtbaar blijft in de lucht, is een klassiek noodsignaal. “Vroeger was het de enige manier om alarm te slaan op het water. Inmiddels zijn er ook andere opties, zoals 112 bellen. Toch worden lichtkogels nog steeds ingezet bij echte noodsituaties. Dat komt nog altijd een paar keer per jaar voor.”

De ernst van dergelijke meldingen werd diezelfde avond nogmaals onderstreept: ook op Texel rukte de KNRM uit na het zien van een lichtkogel. In dat geval bleek het wél om een noodsituatie te gaan, waarbij drie zeilers gered moesten worden. “Een noodsignaal kunnen en mogen wij nooit negeren,” legt Brökling uit. “We varen altijd uit, soms zelfs onder zware weersomstandigheden waarbij onze bemanning hun eigen veiligheid op het spel zet.”

Net als het onnodig bellen van 112 is ook het afsteken van een lichtkogel zonder noodsituatie strafbaar. Er kan bovendien een flinke boete voor worden uitgeschreven. “Als wij uitvaren voor een reddingsactie, kost dat al snel duizend euro per uur,” aldus Brökling. “En het zijn vrijwilligers die uit bed worden gebeld en dan urenlang op zee zoeken naar mensen in nood. Soms voor piet snot, maar we kunnen nooit aannemen dat het loos alarm is. Elke melding wordt serieus genomen. Soms blijkt het achteraf inderdaad om een serieuze situatie te gaan, en dan kan het letterlijk om leven en dood gaan.”

De KNRM roept dan ook iedereen met klem op om verantwoordelijkheid te nemen. “Spreek elkaar erop aan. En als je per ongeluk of uit onwetendheid een lichtkogel hebt afgestoken, meld het direct bij de Kustwacht. Dat is de enige juiste manier om te handelen.”

