KomKids kraken kluisjes om zeehonden te helpen

Heidi Hoogvliet, directeur van stichting Code Groen educatie, verwelkomde 15 augustus 2023 acht kinderen en hun twee begeleiders voor een fonkelnieuwe les van stichting Code Groen over zeehonden bij A Seal in Stellendam. Het uitje was een onderdeel van het zomeractiviteitenprogramma SummerKids van kinderopvangorganisatie KomKids uit Schiedam.

“Als jullie straks weer naar huis gaan, zijn jullie echte zeehondenexperts”, verzekerde Heidi. Wat de kinderen daarvoor moesten doen, legde ze vervolgens uit. “Jullie gaan kluizen kraken. Maar hoe doe je dat?” Marijn wist het goede antwoord: “Met een code!” “De codes vind je door puzzels op te lossen en vragen te beantwoorden”, ging Heidi verder. “Kijk daarvoor goed rond op de expositie in het bezoekerscentrum! Dan vind je de informatie die je nodig hebt om de cijfersloten van de kluisjes te openen.”

Pittige opdracht

De jongens stoven naar binnen om aan de nieuwe en spannende activiteit van Code Groen te beginnen. In twee groepjes van vier bogen de kinderen over de eerste, meteen pittige opdracht. In een afbeelding van een visnet zat een code verstopt. Hiermee kon het eerste kistje worden geopend. De ‘Kenniskluis’, zoals de activiteit heet, bestaat uit vijf kistjes. Elk kistje of kluisje behandelt een thema, waarmee de zeehonden die bij A Seal binnenkomen te maken krijgen: strand, quarantaine, binnenbad, buitenbad en zee.

Dit nieuwe project met de zeehond in de hoofdrol is opgezet door de Schiedamse stichting Code Groen educatie in samenwerking met A Seal Zeehondenopvang in Stellendam. “Tijdens de les leren kinderen over zeehonden, het belang van een schone Noordzee en het werk in een zeehondenopvangcentrum”, legde Rob van der Drift, gastdocent bij Code Groen, uit. “De les bestaat uit interactieve opdrachten, waarbij kinderen onderzoekend leren.”

Zeemansalfabet

De KomKidsjongens zigzagden door het informatiecentrum tussen de bezoekers door naar antwoorden op vragen. Ze spiekten bij het zeemansalfabet en namen een kijkje in het zeehondenziekenhuisje met een heuse operatietafel. Aroen nam het voortouw in het groepje dat onder leiding stond van Rob. Zijn groepsgenoten konden hem amper bijbenen bij het opsporen van antwoorden. Het viel dan ook niet mee om bij de les te blijven, met zoveel interessante bezienswaardigheden. Op het moment dat de zeehonden eten kregen, keken de jongens ademloos toe met hun neus plat tegen het raam van het dierenverblijf.

De ‘Kenniskluis’ is een nieuw project van de stichting Code Groen educatie, dat samen met A Seal Zeehondenopvang is ontwikkeld. Ideeënbureau Peerdrops uit Rotterdam ontwierp de kluisjes met informatie- en lesmateriaal. Gemeente Voorne aan Zee heeft het project in de proeffase gefinancierd. Hierna wordt de les opgenomen in het natuur- en milieuaanbod van Code Groen in Voorne aan Zee en omliggende gemeenten. Kijk voor meer informatie op www.codegroeneducatie.nl



Door Isolde van Overbeek