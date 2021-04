Koning bezoekt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 13 april 2021 een werkbezoek gebracht aan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland in het kader van de impact van de coronapandemie op de ziekenhuiszorg.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat voorziet in medisch specialistische zorg voor de inwoners van Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland. Het ziekenhuis levert onder meer de acute en verloskundige zorg voor de regio en beschikt over 8 bedden voor intensive care. Er werken zo’n 1.000 medewerkers, onder wie ruim 120 medisch specialisten. In de eerste golf, begin 2020, zijn op de locatie circa 100 COVID-19 patiënten behandeld en sinds september liggen er continu zo’n 15 tot 23 corona-patiënten op de IC- en cohortafdeling samen. De impact van corona is groot en zorgt voor een hoge werkdruk.

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek met een rondleiding door het ziekenhuis. In de centrale hal sprak hij eerst kort met een receptioniste en medewerker van de triage. De Koning werd overal enthousiast ontvangen, er werd zelfs een soort erehaag gevormd in de gang. Hij sprak onder meer met verpleegkundigen en een internist van de AOA (Acute Opname Afdeling) waar het afgelopen jaar veel patiënten met verdenking op COVID-19 zijn opgenomen. Aansluitend bezocht de Koning de cohortafdeling waar de COVID-patiënten liggen. De collega’s waren van tevoren een beetje zenuwachtig, maar dat gevoel verdween zodra de Koning de afdeling op kwam lopen. “De Koning maakte het ons heel gemakkelijk een gesprek aan te gaan. Hij was relaxt, geïnteresseerd en het was echt een ontspannen gesprek. We vinden het een enorme opsteker voor ons team en het ziekenhuis.” Vervolgens sprak hij met een aantal verpleegkundigen en een intensivist over hun ervaringen op de Intensive Care afdeling. De koning sprak op de IC en de cohortafdeling ook met twee patiënten. Voor hen was dit ook een heel waardevol bezoek.

Een oudere patiënt op de afdeling oncologie is op dezelfde dag als de koning jarig en wilde hem graag ontmoeten. Zij werd door een paar verpleegkundigen naar de ingang gereden waar de Koning langsliep. Hij maakte tijd om even een praatje met haar te maken.

Na de rondleiding door het ziekenhuis is de koning naar het Centraal Kantoor gegaan. Hier volgden drie gespreksrondes over de uitdagingen waar de verschillende teams en medewerkers in het ziekenhuis als gevolg van de uitbraak van COVID-19 mee te maken hebben. Drie groepen van 4 medewerkers vertelden over de impact op hun werkzaamheden, zoals de dagelijkse strijd voor bedden in een overvolle kliniek en de logistieke uitdagingen op het gebied van isolatiekamers en schoonmaak.

Inmiddels hadden zich buiten veel omwonenden verzameld om een glimp van de Koning op te vangen. Rond 12:00 uur werd hij uitgezwaaid door alle belangstellenden en collega's.