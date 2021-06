Koninklijke onderscheiding voor Lia Bruggeman-Luchtenburg uit Nieuwe-Tonge

Op maandag 21 juni 2021 werd mevrouw Lia Bruggeman-Luchtenburg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheiding uit in Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge.

Mevrouw Bruggeman nam maandag 21 juni in klein besloten gezelschap afscheid als voorzitter van Bejaardenvereniging Nieuwe-Tonge in Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge. Daar verraste burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman haar met een Koninklijke onderscheiding.

Jarenlang vrijwillige activiteiten

In het jaar 1952 werd mevrouw Bruggeman lid van koor Apollo in Nieuwe-Tonge, waarvoor zij ook veel vrijwillige activiteiten verrichtte. Zes jaar later, in 1958, begon zij met vrijwilligerswerk bij de Bejaardenvereniging in Nieuwe-Tonge. Hier vervulde zij meer dan 60 jaar de functie van voorzitter. Zo speelde zij een belangrijke rol voor veel oudere mensen in Nieuwe-Tonge. Van 1968 tot 1998 vervulde zij de functie van conciërge bij Stichting Ons Dorpshuis, met ook veel vrijwillige activiteiten voor diverse verenigingen in Ons Dorpshuis.

Samenbindend voor Nieuwe-Tonge

De 87-jarige mevrouw Bruggeman is een voorbeeld voor velen, met haar positieve en enthousiaste inzet voor de Nieuwe-Tongse dorpsgemeenschap. Met haar jarenlange activiteiten is zij van grote betekenis en vervult zij een belangrijke samenbindende factor van de lokale maatschappij.

Eremedaille in zilver in 1994

In 1994 kreeg mevrouw Bruggeman, samen met haar man, een zilveren eremedaille in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Maar in al die jaren na 1994 ging mevrouw Bruggeman gestaag door met haar vrijwillige taken. Nadat er opnieuw een aanvraag werd ingediend, volgens het sinds 1996 gewijzigde stelsel van Koninklijke onderscheidingen, werd ze nu benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.