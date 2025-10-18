Koopwoning onbereikbaar voor alleenstaande starters

Het kopen van een huis is voor alleenstaande starters vrijwel nergens in Nederland nog haalbaar. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Independer, gebaseerd op cijfers van het CBS, de NVM en eigen data. Ook op Goeree-Overflakkee zijn de huizenprijzen de afgelopen tien jaar fors gestegen, waardoor koopwoningen voor veel starters buiten bereik raken. Marga Lankreijer-Kos, expert in hypotheken, ligt het onderzoek toe.

Op Goeree-Overflakkee lag de gemiddelde verkoopprijs van een woning in 2024 op € 413.512,-, wat neerkomt op ongeveer 9,3 keer een modaal salaris. Dat bedrag ligt ruim € 189.000 boven wat iemand met een modaal inkomen maximaal kan lenen. Landelijk ligt de gemiddelde woningprijs op € 496.000,-, wat zelfs € 272.000,- meer is dan de maximale leencapaciteit bij een modaal inkomen. Volgens Independer is er momenteel geen enkele gemeente in Nederland meer waar een alleenverdiener met een modaal inkomen een gemiddelde woning kan betalen.

Van 73% naar 0%

In 1995 kon iemand met een modaal inkomen in 73% van de 636 Nederlandse gemeenten nog wel een gemiddelde woning kopen. In Zuid-Holland ging het destijds om 66% van de gemeenten, in buurprovincie Zeeland zelfs om 93%. Tijdens de woningmarktcrisis in 2013 was het nog haalbaar in 10% van de gemeenten. Inmiddels is er geen enkele plek in Nederland meer waar dit lukt.

In gemeenten als Uitgeest (+158%), Almere (+156%) en Diemen (+154%) stegen de huizenprijzen het sterkst. Hoewel Goeree-Overflakkee niet in de landelijke top tien staat, zijn de prijsstijgingen hier ook aanzienlijk. Tussen 2013 en 2024 nam de gemiddelde woningprijs op het eiland toe met 86%.

Onrealistisch

“Alleenstaande starters zijn dus nog meer de dupe van de enorme stijging van de huizenprijzen,” zegt Lankreijer-Kos. “De huizenprijzen rijzen de pan uit en een huis kopen op één inkomen is in 2025 allang geen realistisch scenario meer.” Ook in goedkopere regio’s blijft de kloof tussen leenruimte en woningprijs groot. In Oost-Groningen is bijvoorbeeld nog € 125.000,- spaargeld nodig naast een maximale hypotheek.

Het volledige onderzoek is te lezen via de website van Independer.

Door Internetredactie Omroep Archipel