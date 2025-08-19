 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Korte uitslaande brand bij woning in Dirksland

Dinsdagmiddag 19 augustus 2025 is er korte tijd een uitslaande brand geweest in een woning aan de Diderik van Zierikzeelaan in Dirksland.


De brand ontstond in de meterkast in de gang, waarna de vlammen naar buiten sloegen. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en schaalde op naar middelbrand. Om het vuur volledig te kunnen bestrijden moesten brandweerlieden sloopwerkzaamheden uitvoeren.

Nadat het vuur onder controle was, is de woning geventileerd om de rook te verdrijven. Er raakte niemand gewond bij de brand.

Het team brandonderzoek van de brandweer doet onderzoek naar de oorzaak. Wanneer de bewoners weer terug kunnen keren naar hun woning, is op dit moment nog niet bekend.

Dinsdag 19 augustus 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

