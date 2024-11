Landelijke motie tegen drugscriminaliteit in kleine zeehavens

De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 november 2024 een motie van ChristenUnie aangenomen om drugscriminaliteit in kleinere zeehavens, waaronder die van Stellendam, tegen te gaan.

Kamerleden Mirjam Bikker en Don Ceder van de ChristenUnie hadden de motie ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2025. Doel van de motie is om drugscriminaliteit in kleinere zeehavens, op lokaal niveau aan te pakken. Afgelopen weekend spoelden er nog pakketjes cocaïne aan op de Nederlandse kust, waaronder bij Ouddorp. Volgens de politie gaat het om zeker 350 kilo.

Cocaïne

Drugscriminaliteit is erg afhankelijk van zeehavens. In de mainports, de grotere havens, als Rotterdam en Antwerpen, wordt de drugssmokkel steeds intensiever aangepakt. Met resultaat, zo blijkt uit cijfers van het Hit And Run Cargo (HARC)-team. Dat is een samenwerkingsverband van de Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, gericht op de Rotterdamse haven, met een speciale focus op het tegengaan van drugssmokkel. In 2023 onderschepte het HARC-team in totaal 45.506 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. In 2022 was dit 46.789 kilo en in 2021 was het nog ruim 70.000 kilo.

Waterbed-effect

Door de betere aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven, verplaatst die zich naar kleinere zeehavens, waar nog minder controle is, het zogenaamde ‘waterbed-effect'. De aanpak van drugscriminaliteit uit de grote havens is echter niet een-op-een toepasbaar op de kleinere zeehavens. De ChristenUnie heeft daarom een motie ingediend om een platform op te richten om kennis te delen en gezamenlijk interventies te plegen met onder andere de politie, Koninklijke Marechaussee, Douane en Kustwacht.

In de motie wordt de regering opgeroepen om drugscriminaliteit in de kleine zeehavens tegen te gaan door het slagen van dit platform te bevorderen en lokale aanpakken te versterken. Het inzetten op een adequate financiering zou hierbij kunnen helpen. Nu de motie is aangenomen, kan minister Van Weel van Justitie en Veiligheid ermee aan de slag. De bedoeling is dat de kleinere zeehavens door de samenwerking beter beveiligd worden, zonder dat de criminaliteit daarna doorschuift naar weer een andere haven.



Door Internetredactie Omroep Archipel