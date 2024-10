Leerlingen Beroepscampus maken kennis met de praktijk

Vmbo-leerlingen van CSG Prins Maurits en RGO Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee hebben in oktober 2024 bedrijfsbezoeken afgelegd om kennis te maken met de praktijk.

De bedrijfsbezoeken horen bij het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Voor STO werken zowel scholen als bedrijven samen om ervoor te zorgen dat leerlingen en studenten hun technische talenten ontdekken. Daarnaast zorgt de samenwerking met bedrijven ervoor dat de jongeren weten welke bedrijven en beroepen er in de regio zijn, waarbij ze die technische talenten kunnen gebruiken. Jongeren leren op die manier dat techniek overal is, niet alleen aan een werkbank of op de bouwplaats.

De derde- en vierdejaars leerlingen van het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE) bezochten Padmos Shipyard, Damen Maaskant en Wetec B.V. Alle drie de bedrijven hadden presentaties voorbereid, gevolgd door rondleidingen waarin de leerlingen het bedrijf van dichtbij konden bekijken.

De leerlingen van profiel Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) brachten een bezoek aan Molenmakerij Grinwis B.V., Scheepstimmerbedrijf IJtama B.V., Goemaat en Hanse Staalbouw B.V. Zo konden ze kennismaken met een grote verscheidenheid aan technieken. Hierdoor kregen ze een inkijkje in het lokale bedrijfsleven en zijn misschien zelfs zaadjes gepland voor de toekomst.



