Leerlingen CBS de Bron bij vergroenen plein Jupiterhof in Oude-Tonge

Eind maart 2023 heeft Oost West Wonen in samenwerking met Hovenier Rozima een bewonerspleintje achter het Jupiterhof en de Venusstraat in Oude-Tonge vergroend. Met hulp van 7 enthousiaste leerlingen van CBS de Bron werd de beplanting aangebracht. Naar wens van de omwonenden bestaat de beplanting uit allerlei soorten fruitbomen- en planten. Daardoor ziet het plein er niet alleen leuker uit, maar is het ook beter bestand tegen regenval.

Het vergroenen van het gemeenschappelijke pleintje is een mooie aftrap voor het nieuwe seizoen NK Tegelwippen. Opnieuw gaat gemeente Goeree-Overflakkee vriendschappelijk de strijd aan met buurgemeente Hoeksche Waard. Tijdens het NK Tegelwippen willen we zoveel mogelijk tegels vervangen door groen.

Enthousiaste hoveniers in spé

De leerlingen van CBS de Bron waren niet bang om hun handen vies te maken. Met wat aanwijzingen van Hovenier Rozima gingen de leerlingen enthousiast aan de slag en zat de beplanting er snel in. Zelfs de regen mocht de pret niet drukken. De activiteit was voor de leerlingen een leerzame, maar vooral ook leuke invulling van de schooldag. Eén van de leerlingen had zijn keuze snel gemaakt, hij wordt later hovenier.

Wens van omwonenden

De vergroening van het pleintje is op initiatief van Oost West Wonen als partner in Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Vergroening van pleinen en tuinen is gezien de klimaatverandering een belangrijk aandachtspunt. Op basis van de wensen van omwonenden werd het plan voor dit pleintje gemaakt­­. Of andere pleinen nu ook volgen? “Die wens is er zeker, maar draagvlak en initiatieven onder omwonenden zijn daarbij wel belangrijk. We hopen namelijk dat bewoners hun steentje bijdragen aan het onderhoud, om het plein ook in de toekomst mooi en groen te houden,” vertelt Hilde Herrewijnen, consulent duurzaamheid en wonen bij Oost West Wonen.­­