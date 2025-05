Aardbeienliefde op het eiland: van hobby tot onderneming

In de zomer worden in Nederland volop aardbeien geteeld. Ook op Goeree-Overflakkee wordt gretig gebruikgemaakt van deze populaire rode vrucht – door tuinders, marktkooplui en hobbytelers. “Ik heb zo’n 180 plantjes staan,” zegt hobbyteler Arne van Leenen, die naast aardbeien ook andere gewassen verbouwt in zijn tuin bij Volkstuinvereniging Klein Grondbezit in Dirksland. “Deze aardbeien zijn veel zoeter en hebben veel meer smaak dan die uit de supermarkt,” voegt hij eraan toe.

Tuinders slaan hun slag en verkopen het liefst rechtstreeks vanuit de kas. In Den Bommel is zelfs een aardbeiendrive-in opgezet. Arno Lokker werkte al in de aardbeienteelt van zijn ouders, maar heeft nu – met hun hulp – zijn eigen onderneming: een Aardbei Drive-in. “Het plan voor een drive-in aan huis ontstond tijdens de coronapandemie,” vertelt Arno. “Vanaf de eerste dag loopt het ontzettend goed. We denken nu al aan uitbreiding in de vorm van een extra verkoopcontainer.”

Op de markt voeren aardbeien de boventoon en zijn de bakjes nauwelijks aan te slepen. Het product is enorm gewild, omdat je het voor allerlei doeleinden kunt gebruiken. “We zoeken naar goede kwaliteit, maar ook naar smaak,” vertelt Heleen de Geus, die samen met haar man de marktkraam van hun zoon Geert ondersteunt. “We hebben ook klasse 1-aardbeien. Dan zie je echt het verschil – dat heeft vooral met de maat te maken.”

Aardbeien uit de supermarkt worden vaak te vroeg geplukt. Daardoor zijn ze langer houdbaar, maar minder smaakvol dan aardbeien uit eigen teelt. De kleur rijpt wel door, maar de smaak niet, aldus deskundige telers.

