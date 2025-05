Fractie TOG maakt zich zorgen over veiligheid Internationale Schakelklassen

Raadslid Thomas Kom heeft namens zijn fractie TOG, Trots op Goeree-Overflakkee, schriftelijke vragen gesteld over veiligheidszorgen rondom de Internationale Schakelklassen (ISK).

“Vanuit meerdere inwoners en leerlingen ontvangen wij verontrustende meldingen over incidenten waarbij leerlingen van de Internationale Schakelklassen (ISK) betrokken zouden zijn”, schrijft Thomas Kom aan het college van burgemeester en wethouders. “Hierbij wordt melding gemaakt van onder andere vechtpartijen, ernstige intimidatie en zelfs wapenbezit. Deze signalen baren ons grote zorgen, temeer omdat het hier gaat om de directe veiligheid van medeleerlingen, onderwijspersoneel en omwonenden.”

In een Internationale Schakelklas zitten leerlingen maximaal twee jaar. In de periode dat ze daar zitten, krijgen ze les in de Nederlandse taal en cultuur. De voertaal in de klassen is altijd Nederlands. Iedere klas heeft een ander aanbod. Dit heeft te maken met het taalniveau en uitstroomniveau van de leerlingen. Leerlingen komen uit landen als Polen, Oekraïne, Syrië, Eritrea, Kenia, Pakistan, Duitsland, Congo, Hongarije en Irak. Na hun periode in de ISK wordt gekeken wat het niveau van iedere leerling is, en kunnen ze instromen in een reguliere klas voor vwo, havo, mavo of vmbo, of het mbo.

Maatregelen

Thomas Kom vraagt het college of de gemeente op de hoogte is van meldingen van incidenten waarbij leerlingen van ISK betrokken zouden zijn. Ook wil de fractie TOG weten welke concrete maatregelen zijn genomen of worden overwogen om de veiligheid in en rondom scholen met ISK-klassen te waarborgen. Dit gaat om zaken als extra toezicht, inzet van handhaving en samenwerking met de politie.

Kom wil ook weten of er op dit moment structureel overleg plaatsvindt tussen de gemeente, politie, schoolbesturen, jeugdzorg en andere betrokken partijen over de veiligheidssituatie rond ISK-onderwijs op Goeree-Overflakkee. Tenslotte vraagt hij of het college bereid is zonodig maatregelen te treffen, zoals heroverweging van locatiekeuze, een tijdelijke plaatsingsstop of aanvullende gedragsregels en handhaving rondom deze klassen.

Ongeregeldheden

De Politie Rotterdam erkent dat er inderdaad sprake is geweest van enkele ongeregeldheden, zo zegt een woordvoerder. “Die vonden plaats vóór de school en betroffen leerlingen van diezelfde school. Er was dus sprake van wederzijds gedoe tussen verschillende groepjes jongeren.” Daarbij waren ook leerlingen betrokken die niet in de ISK zitten.

“Op dit moment hebben we zeven groepen in de internationale schakelklas, dat gaat om 95 leerlingen”, zegt Joan Melgers, teamleider ISK aan het RGO College. “Dit zijn vaak leerlingen die getraumatiseerd zijn door wat zij in hun thuisland hebben meegemaakt. Dat maakt de problematiek groter en maakt het een maatschappelijk probleem.”

Het gaat volgens de school niet alleen om het schoolsysteem, maar ook om de thuissituatie en de normen en waarden die bij de cultuur van de leerling horen. “Wij proberen leerlingen zo goed mogelijk te sturen en begeleiden richting een reguliere klas. Tegelijk zien we dat we niet altijd het onderwijs en de begeleiding kunnen bieden waaraan behoefte is en lopen inderdaad bij enkele leerlingen de spanningen soms op.”

De teamleider wil graag enige nuance inbrengen in het verhaal. “Want met zeker zo’n 85 van de ISK-leerlingen gaat het wél heel goed. We mogen ze niet allemaal over één kam scheren.”

Kluiscontroles

Over wapenbezit is bij de school niets bekend. Er worden regelmatig kluiscontroles gedaan en daarbij is niets gevonden. “Bovendien zijn het niet alleen buitenlandse leerlingen die voor problemen kunnen zorgen.”

“We sluiten niet onze ogen voor incidenten die buiten de school gebeuren”, zegt directeur Wilma van Donk van het RGO College. “We hebben heel goed in de gaten wat er speelt en zitten er bovenop. Daarom zijn we al geruime tijd in contact met de gemeente, de politie, het samenwerkingsverband, vluchtelingenwerk, jeugdzorg en de andere schoolbesturen in Middelharnis. We moeten dit samen oppakken.”

De directeur erkend dat er onder de ISK-leerlingen een kleine groep is die meer begeleiding nodig heeft. “Oorlog geeft psychische problemen. Deze leerlingen zijn dusdanig getraumatiseerd, dat zij niet tot leren kunnen komen. Daarvoor is speciale hulpverlening nodig. Deze is door de gemeente al geboden door uitbreiding uren schoolmaatschappelijk werk, maar er is meer nodig. Denk aan een cultuur-sensitieve therapeut die in de taal van de jongeren met hen in gesprek kan, een locatie waar de oudere leerlingen meer praktijkgericht onderwijs kunnen volgen en boa’s die regelmatig in de schoolgebieden rondlopen. We zijn daarover in goed overleg met de gemeente.”

Signalen

Vanuit de politie zijn er inmiddels goede gesprekken gevoerd met de school en de gemeente. “De signalen kwamen voor ons niet uit de lucht vallen”, zegt de politiewoordvoerder. “We proberen erger te voorkomen door er kort op te zitten. De school speelt hierin een actieve rol en er worden passende maatregelen genomen. Er worden extra surveillances ingezet, zowel door de politie als door de boa’s. Daarnaast zijn het wijkteam en de wijkagenten goed op de hoogte van de situatie en actief betrokken."

