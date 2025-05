Nieuwe website en logo Trots Op Goeree-Overflakkee

Tijdens de steunfractievergadering van afgelopen dinsdag 13 mei 2025 is de vernieuwde website met daarin het nieuwe logo van Trots Op Goeree-Overflakkee (TOG) onthuld. Deze feestelijke handeling was tevens het startsein van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart volgend jaar.

TOG is een lokale politieke partij die deze raadsperiode (2022 – 2026) met drie raadsleden vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De raadsleden zijn gemakkelijk benaderbaar en staan open voor gesprekken van uiteenlopende aard. Een belangrijk doel van TOG is het vertrouwen in de (lokale) politiek te herstellen, onder andere door te luisteren naar de inwoners en belangrijke onderwerpen op de agenda van de raadsvergaderingen te krijgen. Ingrijpende beslissingen zouden pas genomen moeten worden als er van tevoren overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden en niet, zoals nu vaak het geval is, achter gesloten deuren zonder overleg.

Ook onderwerpen zoals afvalinzameling, bouwen en wonen voor eigen jeugd en senioren en de financiële positie van de gemeente hebben bijzondere aandacht. Zo vindt TOG het moeilijk uit te leggen aan de inwoners dat een gemeente die volgend jaar meer dan 20 miljoen euro moet bezuinigen serieus nadenkt over de bouw van een nieuw gemeentehuis.



Speciale aandacht is er voor het jeugdbeleid; zorg dat er meer evenementen voor de jeugd georganiseerd kunnen worden en maak gemeentelijke accommodaties weer aantrekkelijk voor bezoekers, 52 weken per jaar. Meer informatie over Trots Op Goeree-Overflakkee vindt u op trotsopgo.nl.

