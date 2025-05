Nieuwe single Flakkeese band Two Seconds Before

De indierockband Two Seconds Before brengt op 30 mei 2025 de single Cats with Turtle Heads uit: een rauwe track over vervreemding, afleiding en het gevoel nergens echt tussen te passen. Omroep Archipel had eerder een interview met de band.

Cats with Turtle Heads is de tweede single die de Flakkeese band uitbrengt naar aanloop van de release van hun debuut-EP die deze zomer verschijnt. De single wordt gepresenteerd aan de hand van een videoclip.

Na het introspectieve Structure of Time zoekt de band met Cats with Turtle Heads de stevigere kant van hun geluid op. Denk aan gritty gitaren, voortstuwende drums, meeslepende lyrics en de melancholie die hun sound typeert. De band, bestaande uit de Flakkeese Isa, Merel, Mandy en Kars, laat zich inspireren door de jaren ’90-indierock, met invloeden uit grunge en shoegaze. Met hun energieke shows nemen ze het publiek op sleeptouw van melancholie en troost, naar strijdlust en pure vrolijkheid. Ze willen laten voelen dat alle emoties mooie kanten hebben, en bieden hiervoor een veilige bubbel, uitlaatklep en dansbare muziek.

Cats with Turtle Heads gaat over de hopeloosheid van je niet thuis voelen in de maatschappij en het gevoel dat je niet in de mal past. De titel is een verwijzing naar de lyric 'Imagine cats with turtle heads' waarmee bedoeld wordt dat je even afleiding zoekt in je hoofd. Even aan iets grappigs denken.

Videoclip

De band maakte de videoclip samen met Filmhub CineZee, Studio Bruutserdam en Set Vexy tijdens een workshop weekend voor filmmakers. De montage is gedaan door Luk Sponselee en animatoren Jennah Kips en Linn Voet van Grom verzorgden de animatie. De videoclip is mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.

Na eerdere media-aandacht rondom hun debuutsingle Getting Closer en een reeks optredens in Zuid-Holland, Zeeland en Brabant werkt Two Seconds Before aan hun eerste EP 'Somewhere I Belong'. Flakeeënaars Thomas Knöps en Frank Mastenbroek ondersteunen de band met mixing, mastering en productie. De release van een derde single volgt in juni, waarna de volledige EP later deze zomer verschijnt. Zowel Structure of Time als Cats with Turtle Heads zullen op deze EP te horen zijn. Cats with Turtle Heads is vanaf 30 mei beschikbaar op onder andere YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer en iTunes.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel